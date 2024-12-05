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Открылась регистрация на все лыжные старты серии Grom Ski

Организаторы спортивных соревнований Grom открыли регистрацию на лыжные старты. 

Первая лыжная гонка Grom Ski Night 15K Meshersky 2025 состоится 12 января на дистанции 15 км. Для детей от 1 года до 17 лет доступна дистанция 1 км. Маршрут пройдет по Мещерскому парку. Стартовая стоимость слота составляет 2631,57 рублей.

19 января в зоне отдыха «Альфа-Битца» пройдет Grom SkiAthlon Bitza 2025 – скиатлон, только наоборот (конек + классика). Участникам доступны две дистанции: 5 км коньком + 5 км классикой или 10 км коньком + 10 км классикой. Также пройдут забеги-спутники на 5 и 10 км коньком. Стоимость слотов на все дистанции составляет 3157,89 рублей.

Третий старт серии Grom Ski 30K Meshersky 2025 пройдет 2 февраля в Мещерском парке. Участники будут соревноваться на дистанциях 30 и 15 км. Стоимость слота на обеих дистанциях составляет 3157,89 рублей.

22 февраля в деревне Нововоронино (Московская область) лыжники будут соревноваться на марафоне «Лыжня в Лавру». Помимо основной дистанции 50 км, также пройдут соревнования на дистанциях 25 км, 12,5 км. Для детей подготовлены дистанции 1 и 3 км. Стоимость слота на дистанции 50 км составляет 3684,21 рублей, на дистанции 25 км – 3157,89 рублей, на дистанции 12,5 км – 2631,57 рублей.

Последний старт серии Grom состоится 1 и 2 марта. В Мещерском парке пройдет марафон Grom Ski 50K Meshersky 2025 на дистанциях 50 км, 12,5 км, эстафетная гонка (4 человека бегут по 12,5 км). Стоимость слота на дистанциях 50 км и 12,5 км составляет 3157,89 рублей. Зарегистрировать эстафетную команду стоит 12631,57 рублей.

Стоимость слотов на всех лыжных стартах будет повышаться, как только слоты по текущей цене будут выкуплены.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Grom
любительский спорт
лыжные гонки
Календарь стартов
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