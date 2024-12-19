Открылась регистрация на бесплатную лыжную гонку «Лыжня России-2025» в Москве. Старт пройдет 8 февраля
8 февраля на территории СК «Альфа-Битца» в Москве пройдет бесплатный лыжный забег «Лыжня России-2025». В гонке могут принять участие как любители, так и профессиональные спортсмены (элита стартует и награждается отдельно). Участники будут соревноваться на дистанции 10 км.
Регистрация проходит на сайте RegPlace.
В остальных городах еще не открылась регистрация. В Новосибирске регистрация на гонку откроется после зимних каникул, об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
«Лыжня России» – самая массовая лыжная гонка не только в России, но и в Европе. Каждый год на старт выходит более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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