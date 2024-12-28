1 января пройдет бесплатный старт «Забег обещаний». Пробежать можно в любой точке мира
1 января пройдет бесплатный старт «Забег обещаний». Участникам нужно пробежать 2025 метров в поддержку своего обещания, написанного на нагрудном номере.
Стартовать можно самостоятельно из любой точки мира, но можно и присоединиться к специально организованному забегу или забегам «5 верст». Полный список городов можно посмотреть на сайте организатора.
Регистрация проходит на сайте 1jan.
«Забег обещаний» – акция, которую с 2015 года проводит беговая школа I Love Running по всему миру.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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