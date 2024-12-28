1 января пройдет бесплатный старт «Забег обещаний». Пробежать можно в любой точке мира

1 января пройдет бесплатный старт «Забег обещаний». Участникам нужно пробежать 2025 метров в поддержку своего обещания, написанного на нагрудном номере.

Стартовать можно самостоятельно из любой точки мира, но можно и присоединиться к специально организованному забегу или забегам «5 верст». Полный список городов можно посмотреть на сайте организатора .

Регистрация проходит на сайте 1jan .

«Забег обещаний» – акция, которую с 2015 года проводит беговая школа I Love Running по всему миру.