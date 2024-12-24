Открылась регистрация на спортивный фестиваль IRONSTAR WINTER. 8 марта в Московской области пройдут трейловые забеги и лыжные гонки

8 марта в парке им. Ларисы Лазутиной в Одинцово (Московская область) пройдут трейловые забеги и лыжные гонки от крупнейшего организатора соревнований по триатлону IRONSTAR.

Лыжные старты состоятся на дистанциях 30 км, 15 км и 5 км. Дистанцию 15 км можно преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды. Дети будут соревноваться на дистанциях 1000 и 3000 м.

Трейлраннерам доступны дистанции: 10 км с набором высоты 173 м, 17 км с набором высоты 226 м и 35 км с набором высоты 452 м. Участников на дистанции ждет снег, а также грязь и горки. Участники будут бежать с видом на реку Саменку и мимо «Одинцовских курганов» – археологического памятника времен славянских племен Вятичей и Кривичей.

Стоимость слота на лыжные гонки на дистанции 30 км составляет 4000 рублей, на дистанции 15 км – 3500 рублей (в эстафете на 15 км – 6000 рублей), на дистанции 5 км – 3000 рублей. Участие в трейловых забегах на дистанции 35 км стоит 4000 рублей, на дистанции 17 км – 3500 рублей, на дистанции 10 км – 3000 рублей. Цены будут повышаться, как только слоты по текущей цене будут выкуплены.

Зарегистрироваться и посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора .