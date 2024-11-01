Открылась регистрация на трейловый забег LADOGA WINTER TRAIL 2025
23 февраля по льду Ладоги – самого большого озера в Европе пройдут трейловый забеги. Стартово-финишный городок будет расположен на территории базы отдыха «Драйв Парк Ладога» (поселок Березово, Ленинградская область).
Забеги пройдут на следующих дистанциях: 30 км, 21 км, 13 и 5 км. Участники будут забегать на острова и пробегать по узким тропкам среди скальных валунов.
Стоимость слота до 2 декабря на дистанции 5 км составляет 2000 рублей, на дистанции 13 км – 2500 рублей, на дистанции 22 км – 3000 рублей, на дистанции 30 км – 3500 рублей. С 3 декабря стоимость повысится на 1000 рублей.
Регистрация проходит на сайте MyRace. Подробную информацию можно смотреть на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Lwtrail
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