Горнолыжный курорт «Красная поляна» откроется 6 декабря

Горнолыжный курорт «Красная поляна» откроет новый сезон 6 декабря.

В пятницу с 9:00 заработают 4 трассы: «Первый снег», «Аибга», «Восточная», «Цирк-2». Также посетителей ждут различные активности, торжественное открытие курорта на трассе «Первый снег», соревнования по джиббингу (акробатические трюки по разным поверхностям) среди лыжников и сноубордистов.

На курорте проложены 30 км трасс для катания разных уровней сложности, 5 км трасс для вечернего катания (пока не доступны), 8 зон для фрирайда (катание вне подготовленных трасс), 2 сноупарка.

Купить ски-пасс можно на сайте курорта . Стоимость взрослого дневного ски-пасса в низкий сезон по 26 декабря составляет 3900 рублей, детского – 2300 рублей. Прогулочный билет стоит 2650 рублей, для детей – 1600 рублей.

Актуальную информацию доступности трасс и канатных дорог можно смотреть в телеграм-канале курорта .