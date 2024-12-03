Горнолыжный курорт «Красная поляна» откроется 6 декабря
Горнолыжный курорт «Красная поляна» откроет новый сезон 6 декабря.
В пятницу с 9:00 заработают 4 трассы: «Первый снег», «Аибга», «Восточная», «Цирк-2». Также посетителей ждут различные активности, торжественное открытие курорта на трассе «Первый снег», соревнования по джиббингу (акробатические трюки по разным поверхностям) среди лыжников и сноубордистов.
На курорте проложены 30 км трасс для катания разных уровней сложности, 5 км трасс для вечернего катания (пока не доступны), 8 зон для фрирайда (катание вне подготовленных трасс), 2 сноупарка.
Купить ски-пасс можно на сайте курорта. Стоимость взрослого дневного ски-пасса в низкий сезон по 26 декабря составляет 3900 рублей, детского – 2300 рублей. Прогулочный билет стоит 2650 рублей, для детей – 1600 рублей.
Актуальную информацию доступности трасс и канатных дорог можно смотреть в телеграм-канале курорта.
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