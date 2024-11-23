На горнолыжном курорте «Шерегеш» стартовал новый сезон. Открылась новая канатная дорога и трассы
23 ноября на горнолыжном курорте «Шерегеш» (Кемеровская область) открылся новый сезон 24/25. В честь официального открытия курорта прошел массовый спуск райдеров Кузбасса, также состоялись конкурсы и концерты.
Как сообщают в телеграм-канале курорта, снега на «Шерегеше» очень много. Работают все секторы (A, B, E, F) и 4 трассы разного уровня сложности. Следить за актуальной работой трасс и подъемников можно на сайте курорта.
Руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов рассказал в интервью «Вести-Кузбасс», что в этом году открываются: новая канатная дорога (может перевозить 2700 человек в час), широкая трасса в секторе F (подходит для начинающих), три дополнительные трассы в секторы E.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Sheregesh
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