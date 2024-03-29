Как ухаживать за сноубордом? Как часто нужно его парафинить и шлифовать, можно ли делать это самому?

Собственный, неарендный сноуборд накладывает на хозяина некоторые обязательства. Его нужно регулярно обслуживать – обрабатывать скользяк парафином, шлифовать, а иногда и ремонтировать, если царапин стало слишком много. Но как часто это нужно делать, чтобы не запустить ситуацию? Можно ли обслуживать борд самостоятельно, закупив нужные скребки, щетки и мази? Об этом мы поговорили с Виктором Чадкиным – экспертом Спортмастер PRO, сноубордистом и фрирайдером, который обслужил не одну сотню бордов.

Как правильно чистить борд после катания

Виктор Чадкин : «Достаточно убрать снег с доски и креплений, застегнуть крепления и убрать сноуборд в чехол».

Как часто нужно обслуживать доску

Необходимый минимум: нанести парафин перед началом сезона, а после сезона – сделать консервацию доски . В остальное время все зависит от периодичности катания.

Виктор Чадкин : «Для городских склонов рекомендуется наносить парафин 2–4 раза в сезон. В основном для этого используют waxjet-станки, то есть нанесение через горячий валик на станке. В народе это называется «базовый парафин». Стоимость в сервисе – 350–500 рублей.

Если уезжаете в горы на более длинные трассы, лучше нанести температурный парафин утюгом, такого нанесения хватает намного дольше. По разному снегу (в зависимости от кондиции и температуры) доска скользит по-разному. Чтобы не прогадать и получить наилучший ход без залипания, и нужен температурный парафин.

В таком случае сначала наносится базовый парафин, а поверх него еще раз наносят парафин на определенную температуру. Стоимость в сервисе – от 800 до 2 000 рублей».

По каким признакам понять, что пора обработать борд

Виктор Чадкин : «Главный фактор для обработки парафином – белые полосы и участки на скользящей поверхности. Если чувствуете, что борд «залипает» на свежем снегу, тоже стоит обработать доску.

Чтобы принять решение о шлифовке или ремонте скользяка, достаточно провести рукой по скользящей поверхности: если ладонь чувствует шершавые участки и царапины, пришло время нести «фанерку» в сервис.

Не стоит забывать о регулярном визуальном осмотре. Если взгляд зацепился за что-то, чего не было на новой доске – поверхность скользяка шершавая, неровная, отличаются цветом разные участки или есть видимые царапины глубже 1 мм, – пора заняться обслуживанием доски».

Как выглядит пошагово ремонт и обслуживание борда

Если нужен ремонт, то порядок работ будет следующий:

Очистка скользяка. Ремонт. Грубая циклевка. Шлифовка на станке и заточка канта. Базовый парафин. Температурный парафин.

Если вы принесли доску в сервис только на обработку парафином, а сотрудники говорят, что необходим ремонт, то важно послушать их и не парафинить скользяк без заделки царапин и сколов, так как это повлияет на поведение доски.

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Виктор Чадкин : «Ремонт может быть разным, в зависимости от повреждения доски (царапины, сколы, замена куска скользяка, ремонт канта), но делается он всегда перед нанесением парафина. Ремонт важен, так как отсутствие сильных сколов, царапин и вмятин на доске обеспечивает герметичность сердечника, общую целостность конструкции и отличное скольжение.

Чаще всего выполняются 4–6 шаги: шлифовка и парафин. Можно ограничиться только парафином. Затачивать кант слишком часто не рекомендуется – делать это нужно по состоянию, но не чаще раза в сезон».

Можно ли обслуживать борд самостоятельно

Виктор Чадкин : «Наносить парафин можно и дома, но только если это так называемый быстрый парафин или мазь скольжения. Быстрый парафин выглядит как спрей, брусок в блистерной упаковке или мазь, и наносится руками. Хватает его ненадолго, подходит, как правило, для городского катания.

Если же нужно много ремонтировать или парафин необходимо нанести утюгом, важно знать технологии ремонта, какие материалы используются в зависимости от скользяка, какую температуру выставить на утюге в зависимости от парафина».

Например, скользяки ­отличаются в зависимости от уровня сноуборда. Есть доступные борды, в которых используется экструдированный скользяк с хорошей ремонтопригодностью, но не самыми выдающимися скоростными характеристиками. Такой скользяк можно отремонтировать самостоятельно: купить специальный ремонтный стик, расплавить его и закрыть повреждения.

Виктор Чадкин : «В более дорогих бордах используется спеченный скользяк. Он более скоростной, но затратный в ремонте и крайне требовательный в эксплуатации и обслуживании из-за неоднородной структуры. Например, надо чаще наносить парафин, чтобы скользяк не рассыхался.

Даже если у вас есть необходимые знания и навыки, делать эти процедуры дома не стоит – помещение должно хорошо проветриваться, а процесс очень маркий. Остатки парафина наверняка испачкают пространство вокруг, убирать их довольно проблематично. Поэтому в большинстве случаев удобнее, быстрее и дешевле сдать доску профессионалам в сервис.

Заточку канта тоже лучше производить в сервисных центрах – там для этого используются специальные станки, которые благодаря вращающейся наждачной ленте добиваются равномерной обработки по всей площади».

Что приобрести для нанесения базового парафина дома

Виктор Чадкин : «Сначала нужно очистить доску – понадобится смывка для удаления остатков парафина и фибертекс, мягкий абразивный материал, похожий на губку, или фиберлен, специальное бумажное полотно, которое используется как салфетка.

Потом нужно положить новый парафин. После его нанесения нужно обработать скользяк, сначала грубо, с помощью пластиковой цикли. Потом более мягко – понадобится щетка с металлической или синтетической щетиной. Для полировки используется фибертекс без абразива, ручные и войлочные щетки.

Самый базовый набор для дома – парафин быстрого нанесения и войлок для полировки».

Расходники для ухода за бордом сами по себе не очень дорогие. Смывка стоит от 400 до 1 000 рублей за баллончик 200 мл. Мазь скольжения в спрее или в виде эмульсии во флаконе с аппликатором – от 1 500 до 4 000 рублей.

Пластиковая цикля стоит 200 рублей, щетки – от 800 руб., 20-метровый моток фиберлена – 400 руб., фибертекс – 600 рублей. Войлочная щетка для полировки – 1 000–2 000 рублей, нетканный материал – от 800 рублей.

Минимальная версия набора обойдется в 2 500 рублей, а полный набор будет стоит около 4 000–9 000 рублей.

Если же покупать не жидкий парафин быстрого нанесения, а твердый, то для его нанесения обязательно понадобится утюг. Парафин в блистере весом 60 г стоит 400–800 рублей за недорогие марки или 1 500–4 500 рублей за более известные бренды. Иногда встречаются наборы из брусков парафина по 20 г, предназначенных для разных температурных условий.

Цены на смазочные утюги (в магазинах их также можно найти под названиями «утюги для вощения», «для обработки», «для подготовки сноуборда») начинаются от 6 500 рублей и доходят до 32 000 рублей. Таким образом, весь набор обойдется в 11 000–18 000 рублей.

Какой парафин выбрать

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Температура, для которой предназначен парафин и мази, указывается производителем прямо на упаковке (например, от +2° C до +10 °C, от -9 °C до -30 °C). Обязательно указывается и температура вплавления, до которой нужно прогреть смазочный утюг. Если выставить слишком большую температуру, можно прожечь скользяк – в таком случае лучше не ремонтировать доску самостоятельно, а отнести в сервис.

Иногда производители указывают и на другие особенности мазей и парафинов – тип снега, на котором мазь сработает лучше всего; степень износостойкости; скользящие свойства; тренировочный/гоночный режим. Некоторые мази используются и как основной, и как верхний слой, некоторые – только в качестве верхнего слоя.

Виктор Чадкин : «Из производителей можно выделить Swix, Toko, Wintersteiger, Start. По сериям и температуре парафин подбирается индивидуально, у каждого производителя есть рекомендации. Консультанты в специализированных магазинах подберут модель и марку, а также расскажут об особенностях использования и нанесения или помогут подготовить инвентарь к катанию».

Фото: Gettyimages /Doug Pensinger; Image by gpointstudio on Freepik; J Gowell on Unsplash ; evo.com ; waxnboard.com