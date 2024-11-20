Горнолыжный курорт «Архыз» открыл новый сезон на полмесяца раньше обычного. Пока доступна одна трасса на Северном склоне

15 ноября на горнолыжном курорте «Архыз» (Карачаево-Черкесия) открылся новый сезон 24/25. Это самое раннее открытие курорта с 2013 года. Пресс-служба «Архыза» сообщила , что раннее открытие трасс «стало возможным благодаря ранним снегопадам и современному техническому оснащению по оснежению трасс».

На курорте заработал Северный склон с трассой «Горизонт» на высоте 2500 м и длиной 1380 м. Трасса считается легкой, для новичков. Склон оборудован системой искусственного оснежения – она обеспечивает необходимый уровень снежного покрова на протяжении всего сезона.

На курорте действует тариф «Промо»: 2000 рублей за дневной ски-пасс для взрослых, 1350 рублей – для детей. Такая цена будет доступна до тех пор, пока не откроют более 5 трасс. Приобрести билеты можно на сайте курорта .

Также пресс-служба курорта сообщила ТАСС, что «в ближайшее время туристам будут доступны и другие трассы северного склона, а горнолыжные трассы южного склона начнут работать ближе к декабрю». Следить за открытием трасс можно в телеграм-канале курорта .