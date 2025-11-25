Открылась регистрация на забег в Гатчине «Здравствуй, Новый год»

21 декабря в Гатчине пройдет забег «Здравствуй, Новый год». Участникам доступны следующие дистанции: 1, 5, 10 и 30 км.

Стоимость слота на дистанции 1 км составляет 800 рублей, на дистанции 5 км – 1600 рублей, на дистанции 10 км – 1800 рублей, на дистанции 30 км – 2200 рублей.

Все атлеты получат медаль, безалкогольный глинтвейн и подарки от партнеров. Также участники могут бесплатно посетить баню.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .