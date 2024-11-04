Результаты «Кремниевого полумарафона», прошедшего 4 ноября по берегу Белого моря

4 ноября на острове Ягры в Северодвинске прошел «Кремниевый полумарафон». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Забеги прошли по песчаной трассе вдоль берега Белого моря.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Дмитрий Малафеев – 1:19:42 Дмитрий Колесников – 1:21 Алексей Усанин – 1:22:11

21,1 км, женщины

Екатерина Рыжкова – 1:31:29 Любовь Филькова – 1:33:20 Виктория Габдуллина – 1:40:18

10 км, мужчины

Владислав Лукша – 37:03 Егор Комаровский – 38:42 Александр Новгородцев – 38:43

10 км, женщины

Милана Иванова – 45:30 Александра Скрипчук – 47:14 Ольга Корелина – 48:04

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyFinish .