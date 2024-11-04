Результаты «Кремниевого полумарафона», прошедшего 4 ноября по берегу Белого моря
4 ноября на острове Ягры в Северодвинске прошел «Кремниевый полумарафон». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 10 км.
Забеги прошли по песчаной трассе вдоль берега Белого моря.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Дмитрий Малафеев – 1:19:42
Дмитрий Колесников – 1:21
Алексей Усанин – 1:22:11
21,1 км, женщины
Екатерина Рыжкова – 1:31:29
Любовь Филькова – 1:33:20
Виктория Габдуллина – 1:40:18
10 км, мужчины
Владислав Лукша – 37:03
Егор Комаровский – 38:42
Александр Новгородцев – 38:43
10 км, женщины
Милана Иванова – 45:30
Александра Скрипчук – 47:14
Ольга Корелина – 48:04
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyFinish.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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