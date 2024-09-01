Екатерина Митяева о сходе на гонке UTMB: «Очень сильно ударила колено и мизинец на пальце, который был вывернутым в другую сторону. Я его как можно быстрее вправила»

С 30 по 31 августа в курортном городе Шамони во Франции проходит главная гонка для всех трейлраннеров – UTMB. Участники соревновались на дистанции 100 миль (176 км).

В ультрамарафоне приняли участие российские бегуны Дмитрий и Екатерина Митяевы, но сошли с дистанции и не смогли финишировать. Атлеты заболели и почувствовали себя плохо во время прохождения дистанции, у обоих началась «боль в мышцах и ломота в суставах».

Помимо плохого самочувствия из-за вируса, Екатерина упала на 60-ом км. Спортсменка поделилась в телеграм-канале : «У меня было сильное падение на спуске, где очень сильно ударила колено и, что было самое ужасное, так это мизинец на пальце, который был вывернутым в другую сторону.. Я его как можно быстрее вправила, но боли сильной не чувствовала, так как и адреналин был, и плюс погода была прохладная». После падения Екатерина продолжала бежать еще 70 км, но на 130 км вместе с Дмитрием приняли решение сходить. «Могла дойти, но смысла мучать себя не видела, хочется гонку работать и реализовать форму, что сегодня не вышло», – пишет бегунья.

О результатах UTMB можно почитать в этой новости .

Они выигрывают ультрамарафоны за рубежом. Интервью с Дмитрием и Екатериной Митяевыми