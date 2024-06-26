В Москве пройдет групповая шоссейная велогонка Cyclingrace Столица. Старт состоится 6 июля

Теги велошоссе любительский спорт Календарь стартов Здоровье

6 июля на Воробьевых горах в Москве пройдет групповая шоссейная велогонка Cyclingrace Столица. 

Для спортсменов доступны два формата участия:

  • велогонка (для опытных любителей со средним темпом от 35 км/ч) на дистанции до 92 км у мужчин и до 70 км у женщин;
  • велозаезд (для новичков) на дистанциях от 11,5 км до 34,5 км (от 1 до 3 кругов на выбор).

Стоимость велогонки составляет 6500 рублей. Слот на велозаезд на дистанции до 34,5 км стоит 5000 рублей, на дистанции до 23 км – 4500 рублей, на дистанции до 11,5 км – 4000 рублей. 

Зарегистрироваться можно на сайте организатора.

 

 

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