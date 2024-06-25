В Москве состоится велофестиваль La Strada. Гонка пройдет 30 июня

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30 июня в Москве пройдет велофестиваль La Strada от организаторов «Лига Героев». Участникам доступны три дистанции: 80 км, 40 км и 20 км.

Стартово-финишный городок будет расположен в спорткомплексе «Лужники». Маршруты дистанций пройдут по центру Москвы: по Бережковской и Фрунзенской набережным, мимо Кремля, парка «Зарядье», дома культуры «ГЭС-2». Во время велогонки улицы будут перекрыты.

Стоимость слота на дистанции 20 км составляет 1900 рублей, на дистанции 40 км – 2850 рублей, на дистанции 80 км – 3800 рублей. С 26 июня стоимость повысится. Зарегистрироваться можно на сайте организатора.

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