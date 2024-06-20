В Крылатском с 22 по 26 июня пройдет велогонка «Пять колец Москвы»

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С 22 по 26 июня в Крылатском пройдет велогонка «Пять колец Москвы». 

В субботу 22 июня участники будут соревноваться на индивидуальной гонке с раздельным стартом вокруг Гребного канала на дистанции 3,8 км.

В воскресенье пройдет I этап «Воробьевское кольцо» на дистанции 123 км (15 кругов), в понедельник – II этап «Крылатское кольцо» на дистанции 122,4 км (9 кругов), во вторник 25 июня – «Кленовское кольцо» на дистанции 156,8 км (8 кругов), в среду 26 июня – IV этап «Крылатское кольцо» на дистанции 149,6 км (11 кругов). 

Подробную информацию и результаты велогонки можно смотреть в телеграм-канале Федерации велосипедного спорта России.

 

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