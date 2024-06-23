Результаты велозаезда Gran Fondo Углич, который прошел 23 июня в Ярославской области
23 июня в Ярославской области прошел велозаезд Gran Fondo Углич. Участники соревновались на дистанциях 35 км, 65 км и 96 км. Для более опытных спортсменов прошла велогонка на дистанции 96 км.
Спортсмены стартовали в парке рядом с музеем гидроэнергетики в Угличе и ехали вдоль левого берега Волги до города Мышкин и обратно.
Победителем велогонки в категории «Элита» стал Степан Курьянов – мастер спорта и победитель и призер чемпионатов России по велоспорту. На одну секунду позже приехал Матвей зубов (чемпион мира и Европы на треке), следом за ним – Никита Новиков (призер чемпионата Европы среди юниоров).
Среди женщин золото взял Марина Летаева (чемпионка мира по велоспорту среди любителей).
Результаты победителей и призеров:
Велогонка 96 км, мужчины, элита
- Степан Курьянов – 2:07:47
- Матвей Зубов – 2:07:48
- Никита Новиков – 2:08:30
Велогонка 96 км, женщины, элита
- Марина Летаева – 2:28:06
- Анастасия Лукашенко – 2:41:16
- Екатерина Головастова – 2:41:16
Велозаезд 96 км, мужчины
- Александр Козлов – 2:27:41,32
- Сергей Гонцов – 2:27:41,56
- Леонид Савченков – 2:31:59
Велозаезд 96 км, женщины
- Ирина Сальникова – 2:37:25
- Инна Анисимова – 2:37:36
- Ольга Дахина – 2:44:08
Велозаезд 65 км, мужчины
- Антон Чучко – 1:40:07
- Артем Крутов – 1:42:41
- Виктор Хромылев – 1:42:43
Велозаезд 65 км, женщины
- Екатерина Завьялова – 1:42:53
- Анна Дмитриева – 1:48:11
- Юлия Краснова – 1:53:15
Велозаезд 35 км, мужчины
- Дмитрий Гераськин – 53:36
- Артем Меговорян – 57:29
- Евгений Ломакин – 57:29
Велозаезд 35 км, женщины
- Маша Степанова – 57:32
- Анастасия Суркова – 1:00:14
- Диана Петухова – 1:13:18
Результаты всех участников доступны на сайте ResultsZone. Фотографии можно приобрести на сайте marathon-photo.