Результаты велозаезда Gran Fondo Углич, который прошел 23 июня в Ярославской области

23 июня в Ярославской области прошел велозаезд Gran Fondo Углич. Участники соревновались на дистанциях 35 км, 65 км и 96 км. Для более опытных спортсменов прошла велогонка на дистанции 96 км.

Спортсмены стартовали в парке рядом с музеем гидроэнергетики в Угличе и ехали вдоль левого берега Волги до города Мышкин и обратно.

Победителем велогонки в категории «Элита» стал Степан Курьянов – мастер спорта и победитель и призер чемпионатов России по велоспорту. На одну секунду позже приехал Матвей зубов (чемпион мира и Европы на треке), следом за ним – Никита Новиков (призер чемпионата Европы среди юниоров).

Среди женщин золото взял Марина Летаева (чемпионка мира по велоспорту среди любителей).

Результаты победителей и призеров:

Велогонка 96 км, мужчины, элита

Степан Курьянов – 2:07:47 Матвей Зубов – 2:07:48 Никита Новиков – 2:08:30

Велогонка 96 км, женщины, элита

Велозаезд 96 км, мужчины

Александр Козлов – 2:27:41,32 Сергей Гонцов – 2:27:41,56 Леонид Савченков – 2:31:59

Велозаезд 96 км, женщины

Ирина Сальникова – 2:37:25 Инна Анисимова – 2:37:36 Ольга Дахина – 2:44:08

Велозаезд 65 км, мужчины

Антон Чучко – 1:40:07 Артем Крутов – 1:42:41 Виктор Хромылев – 1:42:43

Велозаезд 65 км, женщины

Екатерина Завьялова – 1:42:53 Анна Дмитриева – 1:48:11 Юлия Краснова – 1:53:15

Велозаезд 35 км, мужчины

Дмитрий Гераськин – 53:36 Артем Меговорян – 57:29 Евгений Ломакин – 57:29

Велозаезд 35 км, женщины

Маша Степанова – 57:32 Анастасия Суркова – 1:00:14 Диана Петухова – 1:13:18

Результаты всех участников доступны на сайте ResultsZone. Фотографии можно приобрести на сайте marathon-photo.