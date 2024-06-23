Результаты велозаезда Gran Fondo Углич, который прошел 23 июня в Ярославской области

Теги велошоссе Никита Новиков Матвей Зубов Степан Курьянов любительский спорт Анастасия Лукашенко Екатерина Головастова Календарь стартов Здоровье

23 июня в Ярославской области прошел велозаезд Gran Fondo Углич. Участники соревновались на дистанциях 35 км, 65 км и 96 км. Для более опытных спортсменов прошла велогонка на дистанции 96 км.

Спортсмены стартовали в парке рядом с музеем гидроэнергетики в Угличе и ехали вдоль левого берега Волги до города Мышкин и обратно. 

Победителем велогонки в категории «Элита» стал Степан Курьянов – мастер спорта и победитель и призер чемпионатов России по велоспорту. На одну секунду позже приехал Матвей зубов (чемпион мира и Европы на треке), следом за ним – Никита Новиков (призер чемпионата Европы среди юниоров).

Среди женщин золото взял Марина Летаева (чемпионка мира по велоспорту среди любителей).

Результаты победителей и призеров:

Велогонка 96 км, мужчины, элита

  1. Степан Курьянов – 2:07:47
  2. Матвей Зубов – 2:07:48
  3. Никита Новиков – 2:08:30

Велогонка 96 км, женщины, элита

  1. Марина Летаева – 2:28:06
  2. Анастасия Лукашенко – 2:41:16
  3. Екатерина Головастова – 2:41:16

Велозаезд 96 км, мужчины

  1. Александр Козлов – 2:27:41,32
  2. Сергей Гонцов – 2:27:41,56
  3. Леонид Савченков – 2:31:59

Велозаезд 96 км, женщины

  1. Ирина Сальникова – 2:37:25
  2. Инна Анисимова – 2:37:36
  3. Ольга Дахина – 2:44:08

Велозаезд 65 км, мужчины

  1. Антон Чучко – 1:40:07
  2. Артем Крутов – 1:42:41
  3. Виктор Хромылев – 1:42:43

Велозаезд 65 км, женщины

  1. Екатерина Завьялова – 1:42:53
  2. Анна Дмитриева – 1:48:11
  3. Юлия Краснова – 1:53:15

Велозаезд 35 км, мужчины

  1. Дмитрий Гераськин – 53:36
  2. Артем Меговорян – 57:29
  3. Евгений Ломакин – 57:29

Велозаезд 35 км, женщины

  1. Маша Степанова – 57:32
  2. Анастасия Суркова – 1:00:14
  3. Диана Петухова – 1:13:18

Результаты всех участников доступны на сайте ResultsZone. Фотографии можно приобрести на сайте marathon-photo.

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