Результаты забега «ЭЛ5-Энерго Трейл на Кольской ВЭС», прошедшего 22 июня по территории ветроэлектростанции за полярным кругом

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22 июня на территории Кольской ВЭС (ветроэлектростанция) в Мурманской области прошел трейловый забег «ЭЛ5-Энерго Трейл на Кольской ВЭС». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 20 км, 8 км и 3 км. Дистанция 50 км была также доступна в составе эстафеты.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Александр Шестеров – 4:07:52
  2. Виктор Стрельцов – 4:19:19
  3. Александр Николаев – 4:42:48

50 км, женщины

  1. Алена Кайченова – 4:20:01
  2. Наталья Тагаева – 4:36:47
  3. Александра Семенова – 5:53:16

20 км, мужчины

  1. Глеб Щеглов – 1:15:35
  2. Виталий Тридцаков – 1:16:13
  3. Альберт Апкин – 1:19:53

20 км, женщины

  1. Евгения Прошина – 1:26:28
  2. Елена Зекунова – 1:27:08
  3. Алина Балякина – 1:35:01

8 км, мужчины

  1. Андрей Губайловский – 30:36
  2. Игорь Лесковский – 30:46
  3. Алексей Бровин – 31:02

8 км, женщины

  1. Татьяна Соколова – 33:09
  2. Мария Молданова – 37:48
  3. Анна Астафьева – 38:35

3 км, мужчины

  1. Евгений Сытенков – 10:17
  2. Константин Калиновский – 10:52
  3. Андрей Голоденко – 11:10

3 км, женщины

  1. Анастасия Куроптева – 12:51
  2. Екатерина Белоусова – 13:07
  3. Мария Голоденко – 13:39

Эстафета

  1. ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ – 3:28:24
  2. Кольская АЭС – 3:33:27
  3. ЭЛ-5-Энерго Run Team – 3:33:59

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

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