Результаты забега «ЭЛ5-Энерго Трейл на Кольской ВЭС», прошедшего 22 июня по территории ветроэлектростанции за полярным кругом

22 июня на территории Кольской ВЭС (ветроэлектростанция) в Мурманской области прошел трейловый забег «ЭЛ5-Энерго Трейл на Кольской ВЭС». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 20 км, 8 км и 3 км. Дистанция 50 км была также доступна в составе эстафеты.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Александр Шестеров – 4:07:52 Виктор Стрельцов – 4:19:19 Александр Николаев – 4:42:48

50 км, женщины

Алена Кайченова – 4:20:01 Наталья Тагаева – 4:36:47 Александра Семенова – 5:53:16

20 км, мужчины

Глеб Щеглов – 1:15:35 Виталий Тридцаков – 1:16:13 Альберт Апкин – 1:19:53

20 км, женщины

Евгения Прошина – 1:26:28 Елена Зекунова – 1:27:08 Алина Балякина – 1:35:01

8 км, мужчины

Андрей Губайловский – 30:36 Игорь Лесковский – 30:46 Алексей Бровин – 31:02

8 км, женщины

Татьяна Соколова – 33:09 Мария Молданова – 37:48 Анна Астафьева – 38:35

3 км, мужчины

Евгений Сытенков – 10:17 Константин Калиновский – 10:52 Андрей Голоденко – 11:10

3 км, женщины

Анастасия Куроптева – 12:51 Екатерина Белоусова – 13:07 Мария Голоденко – 13:39

Эстафета

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ – 3:28:24 Кольская АЭС – 3:33:27 ЭЛ-5-Энерго Run Team – 3:33:59

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.