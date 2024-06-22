Результаты забега «ЭЛ5-Энерго Трейл на Кольской ВЭС», прошедшего 22 июня по территории ветроэлектростанции за полярным кругом
22 июня на территории Кольской ВЭС (ветроэлектростанция) в Мурманской области прошел трейловый забег «ЭЛ5-Энерго Трейл на Кольской ВЭС». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 20 км, 8 км и 3 км. Дистанция 50 км была также доступна в составе эстафеты.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
- Александр Шестеров – 4:07:52
- Виктор Стрельцов – 4:19:19
- Александр Николаев – 4:42:48
50 км, женщины
- Алена Кайченова – 4:20:01
- Наталья Тагаева – 4:36:47
- Александра Семенова – 5:53:16
20 км, мужчины
- Глеб Щеглов – 1:15:35
- Виталий Тридцаков – 1:16:13
- Альберт Апкин – 1:19:53
20 км, женщины
- Евгения Прошина – 1:26:28
- Елена Зекунова – 1:27:08
- Алина Балякина – 1:35:01
8 км, мужчины
- Андрей Губайловский – 30:36
- Игорь Лесковский – 30:46
- Алексей Бровин – 31:02
8 км, женщины
- Татьяна Соколова – 33:09
- Мария Молданова – 37:48
- Анна Астафьева – 38:35
3 км, мужчины
- Евгений Сытенков – 10:17
- Константин Калиновский – 10:52
- Андрей Голоденко – 11:10
3 км, женщины
- Анастасия Куроптева – 12:51
- Екатерина Белоусова – 13:07
- Мария Голоденко – 13:39
Эстафета
- ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ – 3:28:24
- Кольская АЭС – 3:33:27
- ЭЛ-5-Энерго Run Team – 3:33:59
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.