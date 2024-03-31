Результаты ультрамарафонской гонки на выбывание «Карачун Race», которая прошла 30 марта в Ярославской области

30 марта в Ярославский области прошла ультрамарафонская гонка на выбывание «Карачун Race».

Особенность этого забега в том, что участники должны были пробежать как можно больше кругов (один круг – 6,7 км), потратив на круг меньше часа или час. Каждый час проходил старт нового круга. Если участник не успевал выйти на новый круг, то он выбывал.

Победителем стал последний участник Вячеслав Лобанов, который пробежал 16 кругов общей протяженностью 107,2 км. Эту дистанцию Вячеслав преодолел за 14:46:44.

Результаты победителей и призеров:

Мужчины:

Вячеслав Лобанов – 14:46:44 (16 кругов, 107,2 км) Виталий Андреев – 14:05:16 (15 кругов, 104 км) Олег Миронов – 11:06:58 (12 кругов, 78 км)

Женщины:

Валентина Пичугина – 07:05:13 (8 кругов, 52 км) Ольга Шерстнева – 06:07:33 (7 кругов, 45,5 км) Анна Морозова – 02:32:36 (3 круга, 19,5 км)

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте TopList.

Мировой рекорд ультрамарафонской гонки Backyard Ultra составляет 101 круг и 677,3 км. Российский рекорд – 49 кругов и 328,6 км.

В Петербурге прошел забег, занявший двое суток. Участники пробежали 49 кругов и 328 км – это российский рекорд