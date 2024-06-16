Результаты ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 White Well 2024, прошедшего 15 и 16 июня в Воронежской области

15 и 16 июня в парке «Белый колодец» (Воронежская область) прошел 6-ой ночной ультрамарафон Crazy Owl 50 White Well 2024. Участники соревновались на дистанциях 50 и 20 км. Детям были доступны дистанции 1 и 2 км. Также накануне старта, в субботу, состоялся забег на дистанции 3 км.

Участники стартовали в ночь с 15 на 16 июня и бежали с налобным фонарем по уникальному меловому карьеру «Белый колодец».

Победителем стал спортсмен Станислав Маев (шестикратный чемпион России), вторым прибежал Дмитрий Шунин (трехкратный победитель трейлового забега Mad Fox Ultra). Среди женщин победу одержала Елена Гагарина – бронзовая призерка чемпионата России по суточному бегу.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Станислав Маев – 4:59:51 Дмитрий Шунин – 5:00:06 Владислав Левин – 5:00:21

50 км, женщины

Елена Гагарина – 5:33:09 Юлия Тимофеева – 5:33:15 Елена Нечаева – 5:39:56

20 км, мужчины

Артем Цибак – 2:06:50 Алексей Лукашин – 2:09:52 Алексей Шлепков – 2:13:54

20 км, женщины

Надежда Орлова – 2:18:26 Александра Войтова – 2:27:01 Анастасия Устинова – 2:29:00

3 км, мужчины

Владислав Филипов – 10:40 Дмитрий Шунин – 11:00 Сергей Пригожев – 11:04

3 км, женщины

Ольга Звезденкова – 13:03 Светлана Цикова – 13:47 Виктория Сундеева – 14:08

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии появятся чуть позже на сайте организатора.

Ночной ультрамарафон Crazy Owl проводится с 2019 года. Каждый год место проведения старта меняется.