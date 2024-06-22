Результаты Деминского полумарафона 2024

22 июня на лыжно-биатлонном комплексе «Демино» в Ярославской области прошел 14-й Деминский полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км и 3 км. Детям были доступны дистанции 1000 и 300 метров.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Андрей Кузнецов – 1:13:26 Дмитрий Шунин – 1:14:01 Никита Александров – 1:14:41

21,1 км, женщины

Рада Тарасенко – 1:26:13 Полина Авдеева – 1:27:01 Мария Меньшикова-Горская – 1:30:35

10 км, мужчины

Артем Соколов – 38:41 Алексей Бобков – 38:46 Илья Кузаев – 39:04

10 км, женщины

Елизавета Сергеева – 44:45 Дарья Павлова – 44:52 Елизавета Смирнова – 45:07

3 км, мужчины

Максим Оловянишников – 11:48 Кирилл Попонин – 11:49 Клементий Белков – 11:49

3 км, женщины

Анна Игонина – 13:27 Анастасия Ковалевская – 13:43 Александра Исаичева – 14:08

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.