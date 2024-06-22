Результаты Деминского полумарафона 2024
22 июня на лыжно-биатлонном комплексе «Демино» в Ярославской области прошел 14-й Деминский полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км и 3 км. Детям были доступны дистанции 1000 и 300 метров.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Андрей Кузнецов – 1:13:26
- Дмитрий Шунин – 1:14:01
- Никита Александров – 1:14:41
21,1 км, женщины
- Рада Тарасенко – 1:26:13
- Полина Авдеева – 1:27:01
- Мария Меньшикова-Горская – 1:30:35
10 км, мужчины
- Артем Соколов – 38:41
- Алексей Бобков – 38:46
- Илья Кузаев – 39:04
10 км, женщины
- Елизавета Сергеева – 44:45
- Дарья Павлова – 44:52
- Елизавета Смирнова – 45:07
3 км, мужчины
- Максим Оловянишников – 11:48
- Кирилл Попонин – 11:49
- Клементий Белков – 11:49
3 км, женщины
- Анна Игонина – 13:27
- Анастасия Ковалевская – 13:43
- Александра Исаичева – 14:08
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.