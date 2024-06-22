Результаты Деминского полумарафона 2024

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22 июня на лыжно-биатлонном комплексе «Демино» в Ярославской области прошел 14-й Деминский полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км и 3 км. Детям были доступны дистанции 1000 и 300 метров. 

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Андрей Кузнецов – 1:13:26
  2. Дмитрий Шунин – 1:14:01
  3. Никита Александров – 1:14:41

21,1 км, женщины

  1. Рада Тарасенко – 1:26:13
  2. Полина Авдеева – 1:27:01
  3. Мария Меньшикова-Горская – 1:30:35

10 км, мужчины

  1. Артем Соколов – 38:41
  2. Алексей Бобков – 38:46
  3. Илья Кузаев – 39:04

10 км, женщины

  1. Елизавета Сергеева – 44:45
  2. Дарья Павлова – 44:52
  3. Елизавета Смирнова – 45:07

3 км, мужчины

  1. Максим Оловянишников – 11:48
  2. Кирилл Попонин – 11:49
  3. Клементий Белков – 11:49

3 км, женщины

  1. Анна Игонина – 13:27
  2. Анастасия Ковалевская – 13:43
  3. Александра Исаичева – 14:08

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

 

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