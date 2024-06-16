Результаты Зеленоградского полумарафона 2024
16 июня в Зеленограде (Москва) прошел 27-й Зеленоградский полумарафон от команды организаторов ZELRUN. Кроме основной дистанции на 21,1 км, принять участие можно было в забеге на 10 км. Дети соревновались на дистанции 500 м.
Пейсмейкером на полумарафонской дистанции был бегун Степан Киселев.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Константин Лобов – 1:11:50
- Иван Зернов – 1:14:56
- Денис Ткач – 1:15:43
21,1 км, женщины
- Ирина Шевченко – 1:22:14
- Светлана Дударь – 1:23:12
- Евфросиния Солнцева – 1:24:51
10 км, мужчины
- Максим Ликсаков – 33:13
- Евгений Клюквин – 34:43
- Максим Берлев – 36:02
10 км, женщины
- Ирина Хауб – 38:56
- Мария Семенцова – 42:23
- Наталья Егорова – 42:55
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone.