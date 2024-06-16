Результаты Зеленоградского полумарафона 2024

16 июня в Зеленограде (Москва) прошел 27-й Зеленоградский полумарафон от команды организаторов ZELRUN. Кроме основной дистанции на 21,1 км, принять участие можно было в забеге на 10 км. Дети соревновались на дистанции 500 м.

Пейсмейкером на полумарафонской дистанции был бегун Степан Киселев.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Константин Лобов – 1:11:50 Иван Зернов – 1:14:56 Денис Ткач – 1:15:43

21,1 км, женщины

Ирина Шевченко – 1:22:14 Светлана Дударь – 1:23:12 Евфросиния Солнцева – 1:24:51

10 км, мужчины

Максим Ликсаков – 33:13 Евгений Клюквин – 34:43 Максим Берлев – 36:02

10 км, женщины

Ирина Хауб – 38:56 Мария Семенцова – 42:23 Наталья Егорова – 42:55

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone.