Результаты Зеленоградского полумарафона 2024

Теги Полумарафон Степан Киселев любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

16 июня в Зеленограде (Москва) прошел 27-й Зеленоградский полумарафон от команды организаторов ZELRUN. Кроме основной дистанции на 21,1 км, принять участие можно было в забеге на 10 км. Дети соревновались на дистанции 500 м.

Пейсмейкером на полумарафонской дистанции был бегун Степан Киселев.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Константин Лобов – 1:11:50
  2. Иван Зернов – 1:14:56
  3. Денис Ткач – 1:15:43

21,1 км, женщины

  1. Ирина Шевченко – 1:22:14
  2. Светлана Дударь – 1:23:12
  3. Евфросиния Солнцева – 1:24:51

10 км, мужчины

  1. Максим Ликсаков – 33:13
  2. Евгений Клюквин – 34:43
  3. Максим Берлев – 36:02

10 км, женщины

  1. Ирина Хауб – 38:56
  2. Мария Семенцова – 42:23
  3. Наталья Егорова – 42:55

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone.

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