Результаты Арктического марафона 2024

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22 июня в самом восточном городе Европы – Воркуте (Республика Коми) прошел Арктический марафон. Кроме основной дистанции марафона, участникам были также доступны дистанции: 21,1 км, 10 км, 3 км. Дети соревновались на дистанции 600 м.

Маршруты всех дистанций проходили мимо главного символа города – памятника «Воркута – 67 параллель». Участники марафонской дистанции бежали по тундре с видом на Приполярный Урал, а также по центральной части города мимо главных достопримечательностей

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Дмитрий Дуркин – 2:39:14
  2. Олег Кралин – 2:48:05
  3. Евгений Кузнецов – 2:48:31

42,2 км, женщины

  1. Ольга Мизина – 3:08:07
  2. Кира Пестовская – 3:39:37
  3. Наталья Джоли – 3:44:27

21,1 км, мужчины

  1. Евгений Дмитриев – 1:23:28
  2. Евгений Филимонов – 1:24:31
  3. Юрий Лаптандер – 1:25:51

21,1 км, женщины

  1. Наталья Кондрашова – 1:22:37
  2. Мария Конюхова – 1:32:47
  3. Мария Нагуманова – 1:34:52

10 км, мужчины

  1. Михаил Логинов – 34:31
  2. Василий Чупров – 35:52
  3. Максим Гардер – 37:38

10 км, женщины

  1. Екатерина Благинина – 45:05
  2. Елизавета Тришина – 45:55
  3. Екатерина Шемелова – 46:29

3 км, мужчины

  1. Максим Измаилов – 9:29
  2. Богдан Гузенко – 9:43
  3. Максим Егоров – 10:12

3 км, женщины

  1. Анастасия Епифанова – 11:07
  2. Мария Джафарова – 11:33
  3. Ксения Екимова – 12:18

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

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