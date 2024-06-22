Результаты Арктического марафона 2024
22 июня в самом восточном городе Европы – Воркуте (Республика Коми) прошел Арктический марафон. Кроме основной дистанции марафона, участникам были также доступны дистанции: 21,1 км, 10 км, 3 км. Дети соревновались на дистанции 600 м.
Маршруты всех дистанций проходили мимо главного символа города – памятника «Воркута – 67 параллель». Участники марафонской дистанции бежали по тундре с видом на Приполярный Урал, а также по центральной части города мимо главных достопримечательностей
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
- Дмитрий Дуркин – 2:39:14
- Олег Кралин – 2:48:05
- Евгений Кузнецов – 2:48:31
42,2 км, женщины
- Ольга Мизина – 3:08:07
- Кира Пестовская – 3:39:37
- Наталья Джоли – 3:44:27
21,1 км, мужчины
- Евгений Дмитриев – 1:23:28
- Евгений Филимонов – 1:24:31
- Юрий Лаптандер – 1:25:51
21,1 км, женщины
- Наталья Кондрашова – 1:22:37
- Мария Конюхова – 1:32:47
- Мария Нагуманова – 1:34:52
10 км, мужчины
- Михаил Логинов – 34:31
- Василий Чупров – 35:52
- Максим Гардер – 37:38
10 км, женщины
- Екатерина Благинина – 45:05
- Елизавета Тришина – 45:55
- Екатерина Шемелова – 46:29
3 км, мужчины
- Максим Измаилов – 9:29
- Богдан Гузенко – 9:43
- Максим Егоров – 10:12
3 км, женщины
- Анастасия Епифанова – 11:07
- Мария Джафарова – 11:33
- Ксения Екимова – 12:18
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.