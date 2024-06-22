Результаты Арктического марафона 2024

22 июня в самом восточном городе Европы – Воркуте (Республика Коми) прошел Арктический марафон. Кроме основной дистанции марафона, участникам были также доступны дистанции: 21,1 км, 10 км, 3 км. Дети соревновались на дистанции 600 м.

Маршруты всех дистанций проходили мимо главного символа города – памятника «Воркута – 67 параллель». Участники марафонской дистанции бежали по тундре с видом на Приполярный Урал, а также по центральной части города мимо главных достопримечательностей

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Дмитрий Дуркин – 2:39:14 Олег Кралин – 2:48:05 Евгений Кузнецов – 2:48:31

42,2 км, женщины

Ольга Мизина – 3:08:07 Кира Пестовская – 3:39:37 Наталья Джоли – 3:44:27

21,1 км, мужчины

Евгений Дмитриев – 1:23:28 Евгений Филимонов – 1:24:31 Юрий Лаптандер – 1:25:51

21,1 км, женщины

Наталья Кондрашова – 1:22:37 Мария Конюхова – 1:32:47 Мария Нагуманова – 1:34:52

10 км, мужчины

Михаил Логинов – 34:31 Василий Чупров – 35:52 Максим Гардер – 37:38

10 км, женщины

Екатерина Благинина – 45:05 Елизавета Тришина – 45:55 Екатерина Шемелова – 46:29

3 км, мужчины

Максим Измаилов – 9:29 Богдан Гузенко – 9:43 Максим Егоров – 10:12

3 км, женщины

Анастасия Епифанова – 11:07 Мария Джафарова – 11:33 Ксения Екимова – 12:18

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.