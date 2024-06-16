Результаты заплыва X-WATERS MOSCOW ISTRA 2024
16 июня в деревне Лопотово (Московская область) на Истринском водохранилище прошел заплыв X-WATERS MOSCOW ISTRA 2024. Участникам были доступны следующие дистанции: 500 м, 1 км, 2 км, 6 км. Принять участие можно было и в эстафете, где 3 участника плывут по километру.
Результаты победителей и призеров:
6 км, мужчины
- Иван Аксенов – 1:12:10,4
- Юрий Сарамутин – 1:16:05,6
- Владимир Гусев – 1:16:19,5
6 км, женщины
- Зоя Возьмилова – 1:29:11,7
- Ольга Коломец – 1:30:41,6
- Елена Хорс – 1:31:52,2
2 км, мужчины
- Альберт Маннанов – 24:07,7
- Павел Алферов – 25:01,2
- Сергей Иванов – 25:06,2
2 км, женщины
- Татьяна Акопян – 30:27,6
- Дарья Пикалова – 30:32,9
- Наиля Дьянова – 31:19,1
1 км, мужчины
- Вячеслав Филимонов – 15:35,4
- Михаил Жидков – 15:53,6
- Анатолий Шабаршов – 15:58,3
1 км, женщины
- Анастасия Овчинникова – 18:10,1
- Дарья Соловьева – 19:48,6
- Миласлава Татевосян – 20:15,6
500 м, мужчины
- Федор Матвеев – 5:18
- Арсений Бараев – 5:48
- Кирилл Панасенко – 6:05,6
500 м, женщины
- Анастасия Тарачила – 5:55,9
- Арина Соколова – 6:48,6
- Ксения Зиатдинова – 6:54,6
3 км, эстафета
- Swimbikerun (Михаил Липский, Федор Матвеев, Дмитрий Титов) – 48:03,6
- ПлавКлуб (Александра Куликова, Юрий Сарамутин, Сергей Сафонов) – 50:13,2
- World Class (Илья Богатков, Василий Середюк, Кирилл Чибисов) – 51:12,3
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.