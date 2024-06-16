Результаты заплыва X-WATERS MOSCOW ISTRA 2024

16 июня в деревне Лопотово (Московская область) на Истринском водохранилище прошел заплыв X-WATERS MOSCOW ISTRA 2024. Участникам были доступны следующие дистанции: 500 м, 1 км, 2 км, 6 км. Принять участие можно было и в эстафете, где 3 участника плывут по километру.

Результаты победителей и призеров:

6 км, мужчины

Иван Аксенов – 1:12:10,4 Юрий Сарамутин – 1:16:05,6 Владимир Гусев – 1:16:19,5

6 км, женщины

Зоя Возьмилова – 1:29:11,7 Ольга Коломец – 1:30:41,6 Елена Хорс – 1:31:52,2

2 км, мужчины

Альберт Маннанов – 24:07,7 Павел Алферов – 25:01,2 Сергей Иванов – 25:06,2

2 км, женщины

Татьяна Акопян – 30:27,6 Дарья Пикалова – 30:32,9 Наиля Дьянова – 31:19,1

1 км, мужчины

Вячеслав Филимонов – 15:35,4 Михаил Жидков – 15:53,6 Анатолий Шабаршов – 15:58,3

1 км, женщины

Анастасия Овчинникова – 18:10,1 Дарья Соловьева – 19:48,6 Миласлава Татевосян – 20:15,6

500 м, мужчины

Федор Матвеев – 5:18 Арсений Бараев – 5:48 Кирилл Панасенко – 6:05,6

500 м, женщины

Анастасия Тарачила – 5:55,9 Арина Соколова – 6:48,6 Ксения Зиатдинова – 6:54,6

3 км, эстафета

Swimbikerun (Михаил Липский, Федор Матвеев, Дмитрий Титов) – 48:03,6 ПлавКлуб (Александра Куликова, Юрий Сарамутин, Сергей Сафонов) – 50:13,2 World Class (Илья Богатков, Василий Середюк, Кирилл Чибисов) – 51:12,3

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.