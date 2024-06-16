Результаты заплыва X-WATERS MOSCOW ISTRA 2024

Теги плавание любительский спорт Календарь стартов Юрий Сарамутин Здоровье

16 июня в деревне Лопотово (Московская область) на Истринском водохранилище прошел заплыв X-WATERS MOSCOW ISTRA 2024. Участникам были доступны следующие дистанции: 500 м, 1 км, 2 км, 6 км. Принять участие можно было и в эстафете, где 3 участника плывут по километру.

Результаты победителей и призеров:

6 км, мужчины

  1. Иван Аксенов – 1:12:10,4
  2. Юрий Сарамутин – 1:16:05,6
  3. Владимир Гусев – 1:16:19,5

6 км, женщины

  1. Зоя Возьмилова – 1:29:11,7
  2. Ольга Коломец – 1:30:41,6
  3. Елена Хорс – 1:31:52,2

2 км, мужчины

  1. Альберт Маннанов – 24:07,7
  2. Павел Алферов – 25:01,2
  3. Сергей Иванов – 25:06,2

2 км, женщины

  1. Татьяна Акопян – 30:27,6
  2. Дарья Пикалова – 30:32,9
  3. Наиля Дьянова – 31:19,1

1 км, мужчины

  1. Вячеслав Филимонов – 15:35,4
  2. Михаил Жидков – 15:53,6
  3. Анатолий Шабаршов – 15:58,3

1 км, женщины

  1. Анастасия Овчинникова – 18:10,1
  2. Дарья Соловьева – 19:48,6
  3. Миласлава Татевосян – 20:15,6

500 м, мужчины

  1. Федор Матвеев – 5:18
  2. Арсений Бараев – 5:48
  3. Кирилл Панасенко – 6:05,6

500 м, женщины

  1. Анастасия Тарачила – 5:55,9
  2. Арина Соколова – 6:48,6
  3. Ксения Зиатдинова – 6:54,6

3 км, эстафета

  1. Swimbikerun (Михаил Липский, Федор Матвеев, Дмитрий Титов) – 48:03,6
  2. ПлавКлуб (Александра Куликова, Юрий Сарамутин, Сергей Сафонов) – 50:13,2
  3. World Class (Илья Богатков, Василий Середюк, Кирилл Чибисов) – 51:12,3

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий