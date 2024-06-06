Открылась регистрация на соревнования по свимрану SWIMRUN LEGEND SAKHALIN 2024 «Дальневосточный рубеж»

Теги плавание любительский спорт Бег Трейлраннинг Календарь стартов свимран Здоровье

3 августа на острове Сахалин пройдут соревнования по свимрану SWIMRUN LEGEND SAKHALIN 2024 «Дальневосточный рубеж». Плавательный этап проходит на озере Русское, беговой этап – по лесным тропинкам рядом с озером.

Участникам доступны две дистанции: 

  • «Супер-спринт», где участники преодолевают 650 м плавания и 4,9 км бега.
  • «Спринт», где участники преодолевают 1300 м плавания и 9,9 км бега. Принять участие в этой дистанции можно как сольно, так и парно (мужская, женская, смешанные команды).

Стоимость участия на дистанции «Супер-спринт» составляет 2000 рублей, на дистанции «Спринт» (индивидуально) – 2500 рублей, «Спринт» (один участник в составе пары) – 2250 рублей. С 10 июня цены повышаются.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Свимран (от англ. swim – «плавать» и run – «бежать») – гонка без перерыва, в которой многократно чередуются этапы бега и плавания на открытой воде без перерыва.

 

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