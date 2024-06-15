Результаты заплыва Swimcup Озернинское 2024

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15 июня в Московской области прошел заплыв Swimcup Озернинское 2024. 

Участники соревновались в Озернинском водохранилище на следующих дистанциях:

  • «Лайт» на 1000 м.
  • «Классик» на 2000 м.
  • «Ультра» на 5000 м.
  • Эстафета из 3 человек, где каждый участник плыл по 300 метров.
  • 10 км с индивидуальным сопровождением.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Игорь Трофимов – 2:35:01
  2. Александр Шемяков – 2:37:15
  3. Светослав Светослава – 3:10:50

10 км, женщины

  1. Юлия Шрамко – 2:50:56
  2. Евгения Дроздецкая – 2:53:31
  3. Елена Жилякова – 2:55:39

5000 м, мужчины

  1. Андрей Соколов – 1:08:11
  2. Аркадий Выходцев – 1:10:00
  3. Виктор Владимиров – 1:12:48

5000 м, женщины

  1. Мария Гневашева – 1:24:21
  2. Валентина Палий – 1:24:28
  3. Анастасия Полуянова – 1:25:46

2000 м, мужчины

  1. Никита Луговой – 27:45
  2. Николай Лытов – 27:49
  3. Станислав Соколов – 30:56

2000 м, женщины

  1. Наталия Курдченко – 29:18
  2. Елена Хорс – 31:02
  3. Юлия Игошина – 32:06

1000 м, мужчины

  1. Евгений Канаев – 14:56
  2. Иван Пищаев – 15:08
  3. Алексей Петров – 15:24

1000 м, женщины

  1. Анна Артемова – 13:45
  2. Елена Хорс – 16:20
  3. Екатерина Кузькина – 17:25

900 м, смешанная эстафета

  1. Таких берут в Космонавты (Владимир Осипов, Наталия Курдченко, Андрей Соколов) – 13:00
  2. Журавли team (Сергей Журавлев, Иван Юшков, Анастасия Трубинова) – 13:08
  3. GSM (Роман Саврасов, Никита Луговой, Любовь Таривердиева) – 14:27

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.

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