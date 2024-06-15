Результаты заплыва Swimcup Озернинское 2024

15 июня в Московской области прошел заплыв Swimcup Озернинское 2024.

Участники соревновались в Озернинском водохранилище на следующих дистанциях:

«Лайт» на 1000 м.

«Классик» на 2000 м.

«Ультра» на 5000 м.

Эстафета из 3 человек, где каждый участник плыл по 300 метров.

10 км с индивидуальным сопровождением.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Игорь Трофимов – 2:35:01 Александр Шемяков – 2:37:15 Светослав Светослава – 3:10:50

10 км, женщины

Юлия Шрамко – 2:50:56 Евгения Дроздецкая – 2:53:31 Елена Жилякова – 2:55:39

5000 м, мужчины

Андрей Соколов – 1:08:11 Аркадий Выходцев – 1:10:00 Виктор Владимиров – 1:12:48

5000 м, женщины

Мария Гневашева – 1:24:21 Валентина Палий – 1:24:28 Анастасия Полуянова – 1:25:46

2000 м, мужчины

Никита Луговой – 27:45 Николай Лытов – 27:49 Станислав Соколов – 30:56

2000 м, женщины

Наталия Курдченко – 29:18 Елена Хорс – 31:02 Юлия Игошина – 32:06

1000 м, мужчины

Евгений Канаев – 14:56 Иван Пищаев – 15:08 Алексей Петров – 15:24

1000 м, женщины

Анна Артемова – 13:45 Елена Хорс – 16:20 Екатерина Кузькина – 17:25

900 м, смешанная эстафета

Таких берут в Космонавты (Владимир Осипов, Наталия Курдченко, Андрей Соколов) – 13:00 Журавли team (Сергей Журавлев, Иван Юшков, Анастасия Трубинова) – 13:08 GSM (Роман Саврасов, Никита Луговой, Любовь Таривердиева) – 14:27

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.