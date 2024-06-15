Результаты заплыва Swimcup Озернинское 2024
15 июня в Московской области прошел заплыв Swimcup Озернинское 2024.
Участники соревновались в Озернинском водохранилище на следующих дистанциях:
- «Лайт» на 1000 м.
- «Классик» на 2000 м.
- «Ультра» на 5000 м.
- Эстафета из 3 человек, где каждый участник плыл по 300 метров.
- 10 км с индивидуальным сопровождением.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
- Игорь Трофимов – 2:35:01
- Александр Шемяков – 2:37:15
- Светослав Светослава – 3:10:50
10 км, женщины
- Юлия Шрамко – 2:50:56
- Евгения Дроздецкая – 2:53:31
- Елена Жилякова – 2:55:39
5000 м, мужчины
- Андрей Соколов – 1:08:11
- Аркадий Выходцев – 1:10:00
- Виктор Владимиров – 1:12:48
5000 м, женщины
- Мария Гневашева – 1:24:21
- Валентина Палий – 1:24:28
- Анастасия Полуянова – 1:25:46
2000 м, мужчины
- Никита Луговой – 27:45
- Николай Лытов – 27:49
- Станислав Соколов – 30:56
2000 м, женщины
- Наталия Курдченко – 29:18
- Елена Хорс – 31:02
- Юлия Игошина – 32:06
1000 м, мужчины
- Евгений Канаев – 14:56
- Иван Пищаев – 15:08
- Алексей Петров – 15:24
1000 м, женщины
- Анна Артемова – 13:45
- Елена Хорс – 16:20
- Екатерина Кузькина – 17:25
900 м, смешанная эстафета
- Таких берут в Космонавты (Владимир Осипов, Наталия Курдченко, Андрей Соколов) – 13:00
- Журавли team (Сергей Журавлев, Иван Юшков, Анастасия Трубинова) – 13:08
- GSM (Роман Саврасов, Никита Луговой, Любовь Таривердиева) – 14:27
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.