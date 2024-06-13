Результаты полумарафона «Здорово, Кострома!» 2024

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В среду 12 июня прошел 4-й забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» – полумарафон «Здорово, Кострома!». Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.

Победителем полумарафона стал Евгений Логинов – двукратный чемпион марафона «Дорога жизни».

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Виталий Логинов – 1:12:57
  2. Владимир Кукузей – 1:13:14
  3. Александр Рачинин – 1:14:17

21,1 км, женщины

  1. Милена Калинина – 1:31:16
  2. Ольга Силаева – 1:32:40
  3. Марина Колескина – 1:33:19

10 км, мужчины

  1. Леонид Емельянов – 32:27
  2. Даниил Авдеев – 32:55
  3. Алексей Киселев – 33:35

10 км, женщины

  1. Екатерина Разживина – 38:18
  2. Евгения Яньшина (Румянцева) – 39:24
  3. Анастасия Корнилова – 39:59

5 км, мужчины

  1. Данила Меленчук – 15:49
  2. Дмитрий Егоров – 16:24
  3. Виктор Чулков – 16:27

5 км, женщины

  1. Дарья Осадчая – 19:33
  2. Елена Токмакова – 19:49
  3. Полина Ильгашева – 19:54

3 км, мужчины

  1. Кирилл Сидоренко – 9:53
  2. Алексей Ремезов – 9:54
  3. Владимир Козин – 9:58

3 км, женщины

  1. Карина Антонова – 11:23
  2. Наталья Кварталова – 12:09
  3. Ольга Кузнецова – 12:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии доступны на сайте myphoto.

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