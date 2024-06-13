Результаты полумарафона «Здорово, Кострома!» 2024
В среду 12 июня прошел 4-й забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» – полумарафон «Здорово, Кострома!». Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.
Победителем полумарафона стал Евгений Логинов – двукратный чемпион марафона «Дорога жизни».
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Виталий Логинов – 1:12:57
- Владимир Кукузей – 1:13:14
- Александр Рачинин – 1:14:17
21,1 км, женщины
- Милена Калинина – 1:31:16
- Ольга Силаева – 1:32:40
- Марина Колескина – 1:33:19
10 км, мужчины
- Леонид Емельянов – 32:27
- Даниил Авдеев – 32:55
- Алексей Киселев – 33:35
10 км, женщины
- Екатерина Разживина – 38:18
- Евгения Яньшина (Румянцева) – 39:24
- Анастасия Корнилова – 39:59
5 км, мужчины
- Данила Меленчук – 15:49
- Дмитрий Егоров – 16:24
- Виктор Чулков – 16:27
5 км, женщины
- Дарья Осадчая – 19:33
- Елена Токмакова – 19:49
- Полина Ильгашева – 19:54
3 км, мужчины
- Кирилл Сидоренко – 9:53
- Алексей Ремезов – 9:54
- Владимир Козин – 9:58
3 км, женщины
- Карина Антонова – 11:23
- Наталья Кварталова – 12:09
- Ольга Кузнецова – 12:16
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии доступны на сайте myphoto.