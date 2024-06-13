Результаты полумарафона «Здорово, Кострома!» 2024

В среду 12 июня прошел 4-й забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» – полумарафон «Здорово, Кострома!». Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.

Победителем полумарафона стал Евгений Логинов – двукратный чемпион марафона «Дорога жизни».

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Виталий Логинов – 1:12:57 Владимир Кукузей – 1:13:14 Александр Рачинин – 1:14:17

21,1 км, женщины

Милена Калинина – 1:31:16 Ольга Силаева – 1:32:40 Марина Колескина – 1:33:19

10 км, мужчины

Леонид Емельянов – 32:27 Даниил Авдеев – 32:55 Алексей Киселев – 33:35

10 км, женщины

Екатерина Разживина – 38:18 Евгения Яньшина (Румянцева) – 39:24 Анастасия Корнилова – 39:59

5 км, мужчины

Данила Меленчук – 15:49 Дмитрий Егоров – 16:24 Виктор Чулков – 16:27

5 км, женщины

Дарья Осадчая – 19:33 Елена Токмакова – 19:49 Полина Ильгашева – 19:54

3 км, мужчины

Кирилл Сидоренко – 9:53 Алексей Ремезов – 9:54 Владимир Козин – 9:58

3 км, женщины

Карина Антонова – 11:23 Наталья Кварталова – 12:09 Ольга Кузнецова – 12:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии доступны на сайте myphoto.