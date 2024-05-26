Результаты Мышкинского полумарафона «По шести холмам» 2024. На дистанции 10 км Роман Гусев установил новый рекорд трассы

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В воскресенье 26 мая в Мышкине (Ярославская область) состоялся забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участникам были доступны дистанции: 3, 10 и 21,1 км. Принять участие можно было и в онлайн-формате.

Участники стартовали на Успенской площади и бежали по набережной реки Волги мимо главных достопримечательностей: Никольского собора, музея «Мышкины палаты», Успенского собора, клуба-музея ретротехники «Экипаж».

Среди женщин на полумарафонской дистанции первой стала Полина Авдеева. В конце апреля спортсменка установила рекорд России в беге на 100 км.

На дистанции 10 км атлет Роман Гусев установил новый рекорд трассы – 32:53. Роман поделился с организаторами впечатлениями от забега в социальной сети ВКонтакте: «Про рекорд вообще не думал. Даже не знал, если честно. Бежал просто в удовольствие и наслаждался погодой. В целом бежалось хорошо. Трасса интересная, город красивый, старинный, было на что обратить внимание и зацепиться взглядом».

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Сергей Горинов – 1:18:11
  2. Артем Рулев – 1:20:17
  3. Николай Аношкин – 1:21:23

21,1 км, женщины

  1. Полина Авдеева – 1:21:05
  2. Евгения Яньшина – 1:29:06
  3. Карина Якубова – 1:37:44

10 км, мужчины

  1. Роман Гусев – 32:53
  2. Александр Салов – 33:26
  3. Дмитрий Егоров – 33:53

10 км, женщины

  1. Зинаида Обручкова – 36:56
  2. Елена Токмакова – 42:35
  3. Дарья Левина – 43:04

Результаты участников на дистанции 3 км будут выложены чуть позже. Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning

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