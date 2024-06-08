Результаты Нижнекамского полумарафона 2024

8 июня в Нижнекамске (Республика Татарстан) прошел одноименный полумарафон от организаторов «TIMERMAN». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км. Для детей были доступны дистанции 300 и 600 метров.

Участники стартовали возле Дома народного творчества и бежали по центральным улицам Нижнекамска мимо сквера им. Лемаева, парка «Семья».

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Руслан Хафизов – 1:14:55 Ирек Мубаракшин – 1:14:59 Илья Камаев – 1:16:09

21,1 км, женщины

Марина Смирнова – 1:18:29 Камила Шамсутдинова – 1:24:34 Татьяна Харисова – 1:33:41

10 км, мужчины

Кирилл Дятлов – 33:27 Артем Никифоров – 34:02 Павел Тюлькин – 34:24

10 км, женщины

Яна Сатыбалдина – 36:37 Александра Сабирзянова – 39:27 Анна Борисова – 42:30

3 км, мужчины

Данис Ахметшин – 11:01 Святослав Ткачев – 11:41 Николай Рабин – 11:50

3 км, женщины

Анастасия Маклашова – 11:19 Лилия Ненашева – 12:54 Назира Низамова – 13:41

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии чуть позже появятся на сайте организатора.