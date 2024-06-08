Результаты Нижнекамского полумарафона 2024
8 июня в Нижнекамске (Республика Татарстан) прошел одноименный полумарафон от организаторов «TIMERMAN». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км. Для детей были доступны дистанции 300 и 600 метров.
Участники стартовали возле Дома народного творчества и бежали по центральным улицам Нижнекамска мимо сквера им. Лемаева, парка «Семья».
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Руслан Хафизов – 1:14:55
- Ирек Мубаракшин – 1:14:59
- Илья Камаев – 1:16:09
21,1 км, женщины
- Марина Смирнова – 1:18:29
- Камила Шамсутдинова – 1:24:34
- Татьяна Харисова – 1:33:41
10 км, мужчины
- Кирилл Дятлов – 33:27
- Артем Никифоров – 34:02
- Павел Тюлькин – 34:24
10 км, женщины
- Яна Сатыбалдина – 36:37
- Александра Сабирзянова – 39:27
- Анна Борисова – 42:30
3 км, мужчины
- Данис Ахметшин – 11:01
- Святослав Ткачев – 11:41
- Николай Рабин – 11:50
3 км, женщины
- Анастасия Маклашова – 11:19
- Лилия Ненашева – 12:54
- Назира Низамова – 13:41
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии чуть позже появятся на сайте организатора.