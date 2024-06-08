Результаты Нижнекамского полумарафона 2024

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8 июня в Нижнекамске (Республика Татарстан) прошел одноименный полумарафон от организаторов «TIMERMAN». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км. Для детей были доступны дистанции 300 и 600 метров.

Участники стартовали возле Дома народного творчества и бежали по центральным улицам Нижнекамска мимо сквера им. Лемаева, парка «Семья».

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Руслан Хафизов – 1:14:55
  2. Ирек Мубаракшин – 1:14:59
  3. Илья Камаев – 1:16:09

21,1 км, женщины

  1. Марина Смирнова – 1:18:29
  2. Камила Шамсутдинова – 1:24:34
  3. Татьяна Харисова – 1:33:41

10 км, мужчины

  1. Кирилл Дятлов – 33:27
  2. Артем Никифоров – 34:02
  3. Павел Тюлькин – 34:24

10 км, женщины

  1. Яна Сатыбалдина – 36:37
  2. Александра Сабирзянова – 39:27
  3. Анна Борисова – 42:30

3 км, мужчины

  1. Данис Ахметшин – 11:01
  2. Святослав Ткачев – 11:41
  3. Николай Рабин – 11:50

3 км, женщины

  1. Анастасия Маклашова – 11:19
  2. Лилия Ненашева – 12:54
  3. Назира Низамова – 13:41

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии чуть позже появятся на сайте организатора.

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