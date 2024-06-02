Результаты Зеленого марафона 2024

1 июня в 60 городах России прошел 11-й «Зеленый марафон» от Сбера. В зависимости от города для участников были доступны дистанции от 2 км до 42,2 км.

В Москве участники соревновались на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Маршрут дистанций прошел на Васильевском спуске возле Кремля.

Результаты победителей и призеров в Москве:

42,2 км, мужчины

Алексей Быстров – 2:36:22 Константин Шишов – 2:46:16 Егор Вуйчик – 2:48:22

42,2 км, женщины

Анастасия Пахоменко – 3:17:36 Елена Альмашова – 3:27:30 Анна Васильева – 3:46:04

21,1 км, мужчины

Роман Балашов – 1:16:48 Дмитрий Клюквин – 1:16:53 Дмитрий Терпелов – 1:17:26

21,1 км, женщины

Светлана Белавина – 1:28:03 Любовь Коровина – 1:29:03 Анастасия Устинова – 1:32:05

10 км, мужчины

Сергей Попов – 31:50 Александр Доморников – 32:33 Михаил Мухин – 33:23

10 км, женщины

Вера Максимова – 40:54 Наталья Волегова – 41:22 Мария Фридман – 41:28

4,2 км, мужчины

Алексей Амилов – 13:34 Павел Куприянов – 13:47 Владимир Осипов – 14:09

4,2 км, женщины

Наталья Скворцова – 16:35 Марина Семяшкина – 17:05 Алла Калинина – 17:19

Результаты всех участников забега в Москве можно посмотреть на сайте организатора, фотографии можно найти на том же сайте по стартовому номеру.

Организаторы сообщают, что итоговые протоколы в остальных городах будут также размещены на сайте организатора не позднее 30 июня 2024 года.

Первый «Зеленый марафон» прошел в 2012 году в 42 городах России и собрал около 30 000 участников. В 2024 году участие приняли более 130 000 человек, а организаторам собрали средства в Благотворительный фонд «Сбербанка» «Вклад в будущее» на занятия детей с особенностями ментального развития.