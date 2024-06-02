Результаты Зеленого марафона 2024
1 июня в 60 городах России прошел 11-й «Зеленый марафон» от Сбера. В зависимости от города для участников были доступны дистанции от 2 км до 42,2 км.
В Москве участники соревновались на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Маршрут дистанций прошел на Васильевском спуске возле Кремля.
Результаты победителей и призеров в Москве:
42,2 км, мужчины
- Алексей Быстров – 2:36:22
- Константин Шишов – 2:46:16
- Егор Вуйчик – 2:48:22
42,2 км, женщины
- Анастасия Пахоменко – 3:17:36
- Елена Альмашова – 3:27:30
- Анна Васильева – 3:46:04
21,1 км, мужчины
- Роман Балашов – 1:16:48
- Дмитрий Клюквин – 1:16:53
- Дмитрий Терпелов – 1:17:26
21,1 км, женщины
- Светлана Белавина – 1:28:03
- Любовь Коровина – 1:29:03
- Анастасия Устинова – 1:32:05
10 км, мужчины
- Сергей Попов – 31:50
- Александр Доморников – 32:33
- Михаил Мухин – 33:23
10 км, женщины
- Вера Максимова – 40:54
- Наталья Волегова – 41:22
- Мария Фридман – 41:28
4,2 км, мужчины
- Алексей Амилов – 13:34
- Павел Куприянов – 13:47
- Владимир Осипов – 14:09
4,2 км, женщины
- Наталья Скворцова – 16:35
- Марина Семяшкина – 17:05
- Алла Калинина – 17:19
Результаты всех участников забега в Москве можно посмотреть на сайте организатора, фотографии можно найти на том же сайте по стартовому номеру.
Организаторы сообщают, что итоговые протоколы в остальных городах будут также размещены на сайте организатора не позднее 30 июня 2024 года.
Первый «Зеленый марафон» прошел в 2012 году в 42 городах России и собрал около 30 000 участников. В 2024 году участие приняли более 130 000 человек, а организаторам собрали средства в Благотворительный фонд «Сбербанка» «Вклад в будущее» на занятия детей с особенностями ментального развития.