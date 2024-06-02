Результаты Зеленого марафона 2024

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1 июня в 60 городах России прошел 11-й «Зеленый марафон» от Сбера. В зависимости от города для участников были доступны дистанции от 2 км до 42,2 км.

В Москве участники соревновались на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Маршрут дистанций прошел на Васильевском спуске возле Кремля.

Результаты победителей и призеров в Москве: 

42,2 км, мужчины

  1. Алексей Быстров – 2:36:22
  2. Константин Шишов – 2:46:16
  3. Егор Вуйчик – 2:48:22

42,2 км, женщины

  1. Анастасия Пахоменко – 3:17:36
  2. Елена Альмашова – 3:27:30
  3. Анна Васильева – 3:46:04

21,1 км, мужчины

  1. Роман Балашов – 1:16:48
  2. Дмитрий Клюквин – 1:16:53
  3. Дмитрий Терпелов – 1:17:26

21,1 км, женщины

  1. Светлана Белавина – 1:28:03
  2. Любовь Коровина – 1:29:03
  3. Анастасия Устинова – 1:32:05

10 км, мужчины

  1. Сергей Попов – 31:50
  2. Александр Доморников – 32:33
  3. Михаил Мухин – 33:23

10 км, женщины

  1. Вера Максимова – 40:54
  2. Наталья Волегова – 41:22
  3. Мария Фридман – 41:28

4,2 км, мужчины

  1. Алексей Амилов – 13:34
  2. Павел Куприянов – 13:47
  3. Владимир Осипов – 14:09

4,2 км, женщины

  1. Наталья Скворцова – 16:35
  2. Марина Семяшкина – 17:05
  3. Алла Калинина – 17:19

Результаты всех участников забега в Москве можно посмотреть на сайте организатора, фотографии можно найти на том же сайте по стартовому номеру.

Организаторы сообщают, что итоговые протоколы в остальных городах будут также размещены на сайте организатора не позднее 30 июня 2024 года.

Первый «Зеленый марафон» прошел в 2012 году в 42 городах России и собрал около 30 000 участников. В 2024 году участие приняли более 130 000 человек, а организаторам собрали средства в Благотворительный фонд «Сбербанка» «Вклад в будущее» на занятия детей с особенностями ментального развития.

 

 

 

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