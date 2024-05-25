Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024

Теги плавание велошоссе Ironstar Triathlon Russia любительский спорт Алексей Шемякин Бег Календарь стартов Мария Гостева Здоровье

В субботу 25 мая в Анапе прошли соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024. 

Участники соревновались на следующих дистанциях:

  • 1/8 от «железной» дистанции –  500 м плавание, 22,5 км велогонка, 5 км бег;
  • 1/4 от «железной» дистанции – 1 км плавание, 45 км велогонка и 10 км бег;
  • IRONSTAR SUPERMIX ANAPA 2024 –  микс дистанций 1/4 и 1/8.

На дистанциях 1/8 и SUPERMIX плавательный этап был заменен бегом в связи со штормовым предупреждением в Анапе.

Результаты победителей и призеров:

1/4, мужчины

  1. Владимир Саватенков –  2:01:59
  2. Алексей Шемякин –  2:03:58
  3. Константин Сычов –  2:04:42

1/4, женщины

  1. Татьяна Лихторович –  2:09:24
  2. Мария Гостева –  2:18:41
  3. Анастасия Мачулина –  2:21:02

1/8, мужчины

  1. Борис Прошин –  56:47
  2. Матвей Игумнов –  57:08
  3. Георгий Елгин –  58:14

1/8, женщины

  1. Карина Потапова –  1:07:52
  2. Мария Уварова –  1:07:59
  3. Алина Карпачева –  1:10:34

SUPERMIX, мужчины

  1. Евгений Рулевский –  55:31
  2. Павел Горик –  55:57
  3. Максим Шутов –  59:31

SUPERMIX, женщины

  1. Татьяна Плясунова –  1:05:44
  2. Анна Бойкова –  1:10:48
  3. Мария Чалая –  1:21:43

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с соревнований чуть позже появятся на сайте организатора.

26 мая пройдут женский забег IRONLADY на дистанции 5 км и детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.

 

 

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