Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024
В субботу 25 мая в Анапе прошли соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024.
Участники соревновались на следующих дистанциях:
- 1/8 от «железной» дистанции – 500 м плавание, 22,5 км велогонка, 5 км бег;
- 1/4 от «железной» дистанции – 1 км плавание, 45 км велогонка и 10 км бег;
- IRONSTAR SUPERMIX ANAPA 2024 – микс дистанций 1/4 и 1/8.
На дистанциях 1/8 и SUPERMIX плавательный этап был заменен бегом в связи со штормовым предупреждением в Анапе.
Результаты победителей и призеров:
1/4, мужчины
- Владимир Саватенков – 2:01:59
- Алексей Шемякин – 2:03:58
- Константин Сычов – 2:04:42
1/4, женщины
- Татьяна Лихторович – 2:09:24
- Мария Гостева – 2:18:41
- Анастасия Мачулина – 2:21:02
1/8, мужчины
- Борис Прошин – 56:47
- Матвей Игумнов – 57:08
- Георгий Елгин – 58:14
1/8, женщины
- Карина Потапова – 1:07:52
- Мария Уварова – 1:07:59
- Алина Карпачева – 1:10:34
SUPERMIX, мужчины
- Евгений Рулевский – 55:31
- Павел Горик – 55:57
- Максим Шутов – 59:31
SUPERMIX, женщины
- Татьяна Плясунова – 1:05:44
- Анна Бойкова – 1:10:48
- Мария Чалая – 1:21:43
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с соревнований чуть позже появятся на сайте организатора.
26 мая пройдут женский забег IRONLADY на дистанции 5 км и детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.