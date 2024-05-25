Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024

В субботу 25 мая в Анапе прошли соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024.

Участники соревновались на следующих дистанциях:

1/8 от «железной» дистанции – 500 м плавание, 22,5 км велогонка, 5 км бег;

1/4 от «железной» дистанции – 1 км плавание, 45 км велогонка и 10 км бег;

IRONSTAR SUPERMIX ANAPA 2024 – микс дистанций 1/4 и 1/8.

На дистанциях 1/8 и SUPERMIX плавательный этап был заменен бегом в связи со штормовым предупреждением в Анапе.

Результаты победителей и призеров:

1/4, мужчины

Владимир Саватенков – 2:01:59 Алексей Шемякин – 2:03:58 Константин Сычов – 2:04:42

1/4, женщины

Татьяна Лихторович – 2:09:24 Мария Гостева – 2:18:41 Анастасия Мачулина – 2:21:02

1/8, мужчины

Борис Прошин – 56:47 Матвей Игумнов – 57:08 Георгий Елгин – 58:14

1/8, женщины

Карина Потапова – 1:07:52 Мария Уварова – 1:07:59 Алина Карпачева – 1:10:34

SUPERMIX, мужчины

Евгений Рулевский – 55:31 Павел Горик – 55:57 Максим Шутов – 59:31

SUPERMIX, женщины

Татьяна Плясунова – 1:05:44 Анна Бойкова – 1:10:48 Мария Чалая – 1:21:43

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с соревнований чуть позже появятся на сайте организатора.

26 мая пройдут женский забег IRONLADY на дистанции 5 км и детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.