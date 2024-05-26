Результаты заплыва «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup
26 мая в 11-й раз в гребном канале «Москва» Крылатском прошел заплыв «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup. Участники соревновались на дистанциях «Ультра» на 5000 м, «Классик» на 1852 м, «Лайт» на 1000 м.
Температура воды в гребном канале – 20 градусов.
Результаты победителей и призеров:
5000 м, мужчины
- Григорий Садофьев – 1:03:26
- Геннадий Бынин – 1:07:15
- Михаил Мальгин – 1:07:47
5000 м, женщины
- Ирина Соломатина – 1:13:52
- Зоя Возьмилова – 1:15:57
- Анастасия Полуянова – 1:24:36
1852 м, мужчины
- Владислав Сапожников – 24:19
- Андрей Соколов – 24:30
- Сергей Сафонов – 25:21
1852 м, женщины
- Елена Хорс – 27:39
- Виктория Муллина – 28:14
- Татьяна Акопян – 28:41
1000 м, мужчины
- Артем Буценин – 12:19
- Александр Шатин – 13:18
- Евгений Жилин – 14:33
1000 м, женщины
- Анна Артемова – 14:13
- Елена Хорс – 15:01
- Дарья Зинина – 15:19
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Трансляция соревнований доступна в группе организаторов в социальной сети ВКонтакте.