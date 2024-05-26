Результаты заплыва «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup

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26 мая в 11-й раз в гребном канале «Москва» Крылатском прошел заплыв «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup. Участники соревновались на дистанциях «Ультра» на 5000 м, «Классик» на 1852 м, «Лайт» на 1000 м. 

Температура воды в гребном канале – 20 градусов.

Результаты победителей и призеров:

5000 м, мужчины

  1. Григорий Садофьев – 1:03:26
  2. Геннадий Бынин – 1:07:15
  3. Михаил Мальгин – 1:07:47

5000 м, женщины

  1. Ирина Соломатина – 1:13:52
  2. Зоя Возьмилова – 1:15:57
  3. Анастасия Полуянова – 1:24:36

1852 м, мужчины

  1. Владислав Сапожников – 24:19
  2. Андрей Соколов – 24:30
  3. Сергей Сафонов – 25:21

1852 м, женщины

  1. Елена Хорс – 27:39
  2. Виктория Муллина – 28:14
  3. Татьяна Акопян – 28:41

1000 м, мужчины

  1. Артем Буценин – 12:19
  2. Александр Шатин – 13:18
  3. Евгений Жилин – 14:33

1000 м, женщины

  1. Анна Артемова – 14:13
  2. Елена Хорс – 15:01
  3. Дарья Зинина – 15:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Трансляция соревнований доступна в группе организаторов в социальной сети ВКонтакте.

 

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