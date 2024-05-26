Результаты заплыва «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup

26 мая в 11-й раз в гребном канале «Москва» Крылатском прошел заплыв «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup. Участники соревновались на дистанциях «Ультра» на 5000 м, «Классик» на 1852 м, «Лайт» на 1000 м.

Температура воды в гребном канале – 20 градусов.

Результаты победителей и призеров:

5000 м, мужчины

Григорий Садофьев – 1:03:26 Геннадий Бынин – 1:07:15 Михаил Мальгин – 1:07:47

5000 м, женщины

Ирина Соломатина – 1:13:52 Зоя Возьмилова – 1:15:57 Анастасия Полуянова – 1:24:36

1852 м, мужчины

Владислав Сапожников – 24:19 Андрей Соколов – 24:30 Сергей Сафонов – 25:21

1852 м, женщины

Елена Хорс – 27:39 Виктория Муллина – 28:14 Татьяна Акопян – 28:41

1000 м, мужчины

Артем Буценин – 12:19 Александр Шатин – 13:18 Евгений Жилин – 14:33

1000 м, женщины

Анна Артемова – 14:13 Елена Хорс – 15:01 Дарья Зинина – 15:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Трансляция соревнований доступна в группе организаторов в социальной сети ВКонтакте.