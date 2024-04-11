Организаторы любительских велогонок Cyclingrace опубликовали календарь заездов на 2024 год. Спортсменов ждут 9 велозаездов, которые пройдут в Москве, Московской и Тульской областях.

18 мая – Садовое кольцо (Москва)

19 мая – Крылатские холмы (Москва)

8-9 июня – Верея (Московская область)

15-16 июня – Тула (Дубна)

6 июля – Москва

27-28 июля – Тула (Куликово Поле)

3-4 августа – Руза (Московская область)

17-18 августа – Крылатское (Москва, ЧР среди любительских клубов)

14 сентября – Москва

На первые 2 гонки в Москве, которые пройдут 18 и 19 мая, уже открыта регистрация на сайте организатора.

Участникам гонки «Садовое Кольцо» доступны следующие дистанции: 78, 94 или 109 км (для профессионалов) и 16, 32 и 47 км (для новичков). Стоимость слота зависит от дистанции и даты регистрации и начинается от 3500 до 7500 рублей.

Велогонка «Крылатские холмы» с раздельным стартом проходит на дистанции 25 км. Маршрут проходит по профессиональной трассе, подготовленной к Олимпиаде-80, где есть длинные подъемы и скоростные спуски. Стоимость слота от 4000 рублей.

Регистрация и подробная информация об остальных стартах серии появится чуть позже в телеграм-канале или социальной сети ВКонтакте организаторов.