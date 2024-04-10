Открылась регистрация на бесплатный «Московский Весенний велофестиваль». Заезд пройдет 18 мая по Садовому кольцу

18 мая по перекрытому Садовому кольцу пройдет «Московский Весенний велофестиваль».

Стартово-финишный городок будет расположен на Зубовской площади, где участников будут ждать развлекательная программа, фудкорт и интерактивная зона от партнеров.

Участие бесплатное. Регистрация проходит на сайте организатора. Принять участие можно как сольно, так и в составе велоклуба или коммерческой организации (корпоративное участие).

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, сообщил: «Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сделать движение в столице безопасным для всех. Поэтому мы проводим Московские велофестивали и показываем, что велосипедисты – полноправные участники дорожного движения. Весенний велофестиваль традиционно проходит по Садовому кольцу. Это один из самых популярных и любимых маршрутов».

Следующий старт пройдет 6 июля, за открытием регистрации можно следить в телеграм-канале «Московский велофестиваль».