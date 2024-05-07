Открылась регистрация на велозаезд Gran Fondo Углич, который пройдет 23 июня в Ярославской области

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23 июня в Ярославской области пройдет велозаезд Gran Fondo Углич. Участникам доступны следующие дистанции: 35 км, 65 км и 96 км. 

Спортсмены стартуют рядом с Угличской ГЭС и едут вдоль левого берега Волги до города Мышкин и обратно. 

Стоимость слота на дистанции 35, 65 и 96 км составляет 4000 рублей. Дистанцию 96 км можно также проехать в формате велогонки (соревнование, где определяются победители и призеры), стоимость составляет 4500 рублей. 

Регистрация проходит на сайте организатора.

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