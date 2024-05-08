Результаты соревнований по скоростному восхождению на Эльбрус

7 мая в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race прошли соревнования по скоростному восхождению на Западную вершину Эльбруса.

Соревнования проводились в двух классах:

В спортивном (SkyMarathon), где участники стартовали с поляны «Азау» (2350 м над уровнем моря) и двигались по маршруту: станция «Мир» (3450 м), турбаза «Бочки» (3780 м), скалы Пастухова (4800 м), перевал «Седло» (5350 м), Западная вершина Эльбруса (5642 м).

В любительском (Skyrace), где старт проходил с турбазы «Бочки» (3780 м над уровнем моря) и далее участники также преодолевали дистанцию до скал Пастухова (4800 м), перевал «Седло» (5350 м), Западная вершина Эльбруса (5642 м).

Победителем стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Кристиан Хоффман. Спортсмен также выиграл соревнования по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр», которые прошли 5 мая.

Среди женщин первой стала спортсменка Марина Георгиева. Марина поделилась в социальной сети ВКонтакте о непростом прохождении дистанции: «Мне было очень плохо, и шла я на зубах и морально-волевых, но похоже, что плохо в тот день было всем, и забег мне удалось выиграть. Трасса была непростая, все предыдущие дни валил снег, было рыхло и тяжело. Это первый раз, когда я бежала от Азау до вершины, и кажется, я выложила все силы, какие у меня были, и быстрее бы в тот день точно не смогла».

Результаты победителей и призеров:

SkyMarathon, мужчины

Кристиан Хоффман (Австрия) – 3:47:42 Сергей Лаптев – 4:03:33 Андрей Федоров – 4:30:02

SkyMarathon, женщины

Марина Георгиева – 5:23:00 Элизабет Тейш (Казахстан) – 5:25:09 Елена Гауфман – 5:29:57

Skyrace, мужчины

Павел Тарасов – 2:46:18 Павел Гусев – 3:06:39 Сергей Усольцев – 3:29:14

Skyrace, женщины

Варвара Прохорова – 3:33:08 Наталья Сергеева – 3:42:57 Анна Хоружая – 3:55:10

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.