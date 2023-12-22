Открылась регистрация на Rosa Wild Trail. Фестиваль для любителей трейлраннинга пройдет 6-8 сентября 2024

Открылась регистрация на фестиваль трейлраннинга Rosa Wild Trail, который пройдет 6-8 сентября 2024 года на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор». Более 2000 спортсменов пробегут по склонам Кавказских гор 11 дистанций. Кроме этого, участников ждут лекции, мастер-классы, концертная программа и масштабный квест, который охватит всю территорию Горной олимпийской деревни.

Любителей трейлов ждут следующие дистанции.

6 сентября

180 км с набором 13600+ метров.

7 сентября

12 км с набором 1200+ м;

20 км с набором 1700+ м;

80 км с набором 6100+ м и стартом в 20:00;

110 км с набором 8200+ метров;

вертикальный километр (набор 1100+ м);

детские забеги на 500 и 100 м.

8 сентября

13 км с набором 950+ метров;

30 км с набором 3100+ метров;

42 км с набором 2800+ метров.

Также можно принять участие в стадийных гонках, которые включают участие в дистанциях обоих дней: 12 + 13 км или 20 + 42 км. Результаты участников стадийных гонок также считают в отдельном рейтинге, по итогом которого выбирают победителей за оба дня.

Стоимость участия в однодневных забегах составляет от 4 000 до 8 000 руб., в стадийных гонках – 7 000 и 9 000 руб., на дистанции 180 км «Горный король» – 20 000 рублей. Участие в детских забегах – 800 рублей. Зарегистрироваться на старт можно на сайте myrace.info, а прочитать все подробности о фестивале – на сайте Wild Trail.

Все дополнительные мероприятия фестиваля – концерты, вечеринки, квест, мастер-классы и тренировки, йога, походы, доступ в аквазону – для участников забегов будут доступны бесплатно. Гостям фестиваля, не участвующим в забегах, необходимо купить билет, чтобы получить доступ к фестивалю. Билет гостя на три дня фестиваля стоит 2 500 рублей, детям младше 16 лет билет не нужен.