Открылась дополнительная регистрация на первый «железный» триатлон в Москве, который пройдет 24 и 25 августа

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24 и 25 августа впервые в Москве пройдут соревнования по триатлону «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226». Слоты на дистанции 226 и 113 км были распроданы за несколько дней. Организаторы IRONSTAR объявили о дополнительной регистрации на соревнования на «железную» и «полужелезную» дистанции, которые пройдут 25 августа.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора IRONSTAR, точное количество доступных слотов неизвестно. Стоимость индивидуального участия – 41 000 рублей, в составе эстафеты – 53 000 рублей. Также на сайте доступны слоты на забег на дистанцию 5 км, беговую эстафету на дистанцию 10 км, детские соревнования на дистанциях 500 и 1000 м и Детский Кубок ФТР.

Подробнее о соревнованиях писали в этой новости.

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