Открылась дополнительная регистрация на забег «Десятка PushkinRun», который состоится 28 апреля. Старт был перенесен с 24 марта

Теги любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

Организаторы забега «Десятка PushkinRun» объявили о новой дате старта – 28 апреля. Забег должен был пройти 24 марта, но был отменен в связи с ограничениями, введенными в Санкт-Петербурге после теракта в Москве.

Также открыта дополнительная регистрация на дистанцию 10 км на сайте организатора. Забег пройдет вокруг нового стадиона «СКА-Арена».

Все ранее оформленные слоты перенесены на новую дату. Участник может оформить возврат средств в личном кабинете RussiaRunning или перерегистрироваться на другой старт серии PushkinRun в 2024 году, написав на почту организатора client@pushkin-run.ru. Также можно передать свой слот другому участнику. Заявки на возврат средств и перенос регистрации принимаются до 5 апреля. 

За обновлениями можно следить в телеграм-канале организаторов.

В Санкт-Петербурге рядом с новым стадионом «СКА-Арена» пройдет «Десятка PushkinRun». Забег состоится 24 марта 2024 года

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий