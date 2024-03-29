Открылась дополнительная регистрация на забег «Десятка PushkinRun», который состоится 28 апреля. Старт был перенесен с 24 марта

Организаторы забега «Десятка PushkinRun» объявили о новой дате старта – 28 апреля. Забег должен был пройти 24 марта, но был отменен в связи с ограничениями, введенными в Санкт-Петербурге после теракта в Москве.

Также открыта дополнительная регистрация на дистанцию 10 км на сайте организатора. Забег пройдет вокруг нового стадиона «СКА-Арена».

Все ранее оформленные слоты перенесены на новую дату. Участник может оформить возврат средств в личном кабинете RussiaRunning или перерегистрироваться на другой старт серии PushkinRun в 2024 году, написав на почту организатора client@pushkin-run.ru. Также можно передать свой слот другому участнику. Заявки на возврат средств и перенос регистрации принимаются до 5 апреля.

За обновлениями можно следить в телеграм-канале организаторов.

В Санкт-Петербурге рядом с новым стадионом «СКА-Арена» пройдет «Десятка PushkinRun». Забег состоится 24 марта 2024 года