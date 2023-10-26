Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2024 год

Теги лыжные гонки марафон любительский спорт Календарь стартов Здоровье

Любительская лыжная лига Russialoppet опубликовала календарь стартов на 2024 год. Russialoppet – это лига, которая объединяет организаторов лучших лыжных марафонов России. Она создана по образу мировой федерации Worldloppet, в которую входят лучшие лыжные гонки по всему миру.

Новые гонки, появившиеся в российской серии в 2023 году, будут проведены и в 2024 году. Это марафоны «Экопарк – SKI» в Рязани 27 января, «Галичское заозерье» в Костромской области 17 февраля и «Апатитский марафон» в Апатитах 24 марта.

Знаменитый Деминский марафон, как и в прошлые годы, пройдет в первые выходные марта. Этот месяц – самый насыщенный в сезоне, в марте пройдет 17 гонок в 16 регионах России.

Полный календарь 2024 года:

Январь

Февраль

Март

  • 2-3 марта – Деминский лыжный марафон (Демино, Ярославская область, свободный стиль 5, 10, 50 км, классика 2 и 25 км)
  • 2 марта – Азия-Европа-Азия (Новоуральск, Свердловская область, классика 5 км, 30Ж / 50М)
  • 2 марта – Тольяттинский марафон (Тольятти, Самарская область, свободный стиль 5, 10, 20 км, 25Ж / 50М)
  • 8-9 марта – Сахалинский марафон (Южно-Сахалинск, свободный стиль 5 км, 30, 50 км, классика 1 и 30 км)
  • 9 марта – KARELIA SKI FEST (Петрозаводск, Карелия, свободный стиль 500 м, 3, 10, 25 и 50 км)
  • 9 марта – Казанский марафон (Казань, свободный стиль 5 км, 25Ж / 50М)
  • 9 марта – БАМ Ангара (Иркутск, Иркутская область, свободный стиль 17, 34, 51 км)
  • 9-10 марта – Томский марафон (Томск, Томская область, классика 3, 10, 15, 25 км (9 марта), свободный стиль 3, 15, 25, 50 км (10 марта)
  • 10 марта – Марафон МГУ (Красногорск, Московская область, свободный стиль 50 км)
  • 16 марта – Марафон Шижма (Верхошижемье, Кировская область, классика 30 км, свободный стиль 25, 50 км)
  • 16-17 марта – Марафон Кулаковой (Ижевск, Республика Удмуртия, свободный стиль 1 км, 12,5Ж / 50М (16 марта), классика 10, 30 км (17 марта)
  • 16 марта – Кузбасс – SKI (Кемерово, Кемеровская область, свободный стиль 600 метров, 1,5 км, 3 км, 12,5 км, 25 км, 50 км)
  • 17 марта – Уфимский марафон (Уфа, Республика Башкортостан, свободный стиль 5, 10, 30, 50 км)
  • 23 марта – Лыжный марафон «Настоящий мужик» (город Чусовой, Пермский край, свободный стиль30Ж / 50М)
  • 24 марта – Апатитский марафон (Апатиты, Мурманская область, 5, 10, 30, 50 км)
  • 30 марта – Кубок Устьи (Малиновка, Архангельская область, свободный стиль 500 метров, 10 км, 25 км, 50 км)
  • 30-31 марта – «Праздник Севера» (Мурманск, свободный стиль 25 и 50 км, классика 25 и 50 км)

Апрель

  • 6 апреля – Поморский марафон (Архангельск, Архангельская область, свободный стиль 30, 50 км)
  • 7 апреля – Сияние севера (Ухта, Республика Коми, свободный стиль 30Ж / 50М)
  • 12-13 апреля – Югорский марафон (Ханты-Мансийск, ХМАО, классика 50 км (12 апреля), свободный стиль 5, 25, 50 км (13 апреля)
  • 20 апреля – Байкальский марафон (Республика Бурятия, село Максимиха, свободный стиль 10, 20 км, 30Ж / 50М)
  • 21 апреля – Авачинский марафон (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, свободный стиль 30, 60 км)

Остальные любительские старты 2024 года в беге, плавании, триатлоне и велогонках смотрите в нашем календаре стартов.

1 комментарий

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Юрий Костыгин
Мда, его светлость своим двойным Николовым передозом захотел и рыбку съесть, и другим марафонам в эти даты поднас...ть.
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