Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2024 год

Любительская лыжная лига Russialoppet опубликовала календарь стартов на 2024 год. Russialoppet – это лига, которая объединяет организаторов лучших лыжных марафонов России. Она создана по образу мировой федерации Worldloppet, в которую входят лучшие лыжные гонки по всему миру.

Новые гонки, появившиеся в российской серии в 2023 году, будут проведены и в 2024 году. Это марафоны «Экопарк – SKI» в Рязани 27 января, «Галичское заозерье» в Костромской области 17 февраля и «Апатитский марафон» в Апатитах 24 марта.

Знаменитый Деминский марафон, как и в прошлые годы, пройдет в первые выходные марта. Этот месяц – самый насыщенный в сезоне, в марте пройдет 17 гонок в 16 регионах России.

Полный календарь 2024 года:

Январь

20 января – Николов Перевоз Вело-1 (Татищево-Дубна, Московская область, классика + Свободный стиль 40 км)

21 января – Вологда-марафон «Кирики-Улита» (Кирики-Улита, Вологодская область, свободный стиль 17, 34 и 51 км)

27 января – ЭКОПАРК – SKI (Рязань, Рязанская обл., свободный стиль 25 и 50 км)

27 января – Сокольи горы (Самара, свободный стиль 3, 11 км, 34Ж / 51М)

Февраль

Март

Апрель

6 апреля – Поморский марафон (Архангельск, Архангельская область, свободный стиль 30, 50 км)

7 апреля – Сияние севера (Ухта, Республика Коми, свободный стиль 30Ж / 50М)

12-13 апреля – Югорский марафон (Ханты-Мансийск, ХМАО, классика 50 км (12 апреля), свободный стиль 5, 25, 50 км (13 апреля)

20 апреля – Байкальский марафон (Республика Бурятия, село Максимиха, свободный стиль 10, 20 км, 30Ж / 50М)

21 апреля – Авачинский марафон (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, свободный стиль 30, 60 км)

Остальные любительские старты 2024 года в беге, плавании, триатлоне и велогонках смотрите в нашем календаре стартов.