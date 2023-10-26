Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2024 год
Любительская лыжная лига Russialoppet опубликовала календарь стартов на 2024 год. Russialoppet – это лига, которая объединяет организаторов лучших лыжных марафонов России. Она создана по образу мировой федерации Worldloppet, в которую входят лучшие лыжные гонки по всему миру.
Новые гонки, появившиеся в российской серии в 2023 году, будут проведены и в 2024 году. Это марафоны «Экопарк – SKI» в Рязани 27 января, «Галичское заозерье» в Костромской области 17 февраля и «Апатитский марафон» в Апатитах 24 марта.
Знаменитый Деминский марафон, как и в прошлые годы, пройдет в первые выходные марта. Этот месяц – самый насыщенный в сезоне, в марте пройдет 17 гонок в 16 регионах России.
Полный календарь 2024 года:
Январь
- 20 января – Николов Перевоз Вело-1 (Татищево-Дубна, Московская область, классика + Свободный стиль 40 км)
- 21 января – Вологда-марафон «Кирики-Улита» (Кирики-Улита, Вологодская область, свободный стиль 17, 34 и 51 км)
- 27 января – ЭКОПАРК – SKI (Рязань, Рязанская обл., свободный стиль 25 и 50 км)
- 27 января – Сокольи горы (Самара, свободный стиль 3, 11 км, 34Ж / 51М)
Февраль
- 3 февраля – Николов Перевоз Река (Дубна, Московская область, свободный стиль 10 км, 25Ж / 50М)
- 3-4 февраля – Лыжный марафон в Токсово (Токсово, Ленинградская область, свободный стиль 10, 34 и 51 км, классика 10 и 34 км)
- 4 февраля – Воронежский марафон (Воронеж, свободный стиль 30Ж / 50М)
- 11 февраля – Московский лыжный марафон (Москва, свободный стиль 17, 34, 51 км)
- 17 февраля – Галичское заозерье (Галич, Костромская область, свободный стиль 3, 5, 25, 50 км)
- 17 февраля – БАМ Ангарский марафон (Ангарск, Иркутская область, 1, 5, 10 км, 20Ж / 30М)
- 18 февраля – Красногорский марафон (Красногорск, Московская область, свободный стиль 1,5 км, 3 км, 12,5 км, 25 км, 50 км)
- 24 февраля – Европа-Азия (Первоуральск, Свердловская область, свободный стиль 2, 15 км, 35Ж / 50М)
- 24 февраля – Нижегородский марафон (Нижний Новгород, свободный стиль 30, 50 км)
- 24 февраля – БАМ Огоньки (Иркутская область, ст. ВСЖД Огоньки, классика 1, 22, 36, 50 км)
- 25 февраля – Марафон МВТУ (Москва, классика 50 км)
- 25 февраля – Vladimir Ski Proku, лыжный марафон им. Прокуророва (Владимир, Владимирская область, свободный стиль 1, 5, 10, 20, 30, 50 км)
Март
- 2-3 марта – Деминский лыжный марафон (Демино, Ярославская область, свободный стиль 5, 10, 50 км, классика 2 и 25 км)
- 2 марта – Азия-Европа-Азия (Новоуральск, Свердловская область, классика 5 км, 30Ж / 50М)
- 2 марта – Тольяттинский марафон (Тольятти, Самарская область, свободный стиль 5, 10, 20 км, 25Ж / 50М)
- 8-9 марта – Сахалинский марафон (Южно-Сахалинск, свободный стиль 5 км, 30, 50 км, классика 1 и 30 км)
- 9 марта – KARELIA SKI FEST (Петрозаводск, Карелия, свободный стиль 500 м, 3, 10, 25 и 50 км)
- 9 марта – Казанский марафон (Казань, свободный стиль 5 км, 25Ж / 50М)
- 9 марта – БАМ Ангара (Иркутск, Иркутская область, свободный стиль 17, 34, 51 км)
- 9-10 марта – Томский марафон (Томск, Томская область, классика 3, 10, 15, 25 км (9 марта), свободный стиль 3, 15, 25, 50 км (10 марта)
- 10 марта – Марафон МГУ (Красногорск, Московская область, свободный стиль 50 км)
- 16 марта – Марафон Шижма (Верхошижемье, Кировская область, классика 30 км, свободный стиль 25, 50 км)
- 16-17 марта – Марафон Кулаковой (Ижевск, Республика Удмуртия, свободный стиль 1 км, 12,5Ж / 50М (16 марта), классика 10, 30 км (17 марта)
- 16 марта – Кузбасс – SKI (Кемерово, Кемеровская область, свободный стиль 600 метров, 1,5 км, 3 км, 12,5 км, 25 км, 50 км)
- 17 марта – Уфимский марафон (Уфа, Республика Башкортостан, свободный стиль 5, 10, 30, 50 км)
- 23 марта – Лыжный марафон «Настоящий мужик» (город Чусовой, Пермский край, свободный стиль30Ж / 50М)
- 24 марта – Апатитский марафон (Апатиты, Мурманская область, 5, 10, 30, 50 км)
- 30 марта – Кубок Устьи (Малиновка, Архангельская область, свободный стиль 500 метров, 10 км, 25 км, 50 км)
- 30-31 марта – «Праздник Севера» (Мурманск, свободный стиль 25 и 50 км, классика 25 и 50 км)
Апрель
- 6 апреля – Поморский марафон (Архангельск, Архангельская область, свободный стиль 30, 50 км)
- 7 апреля – Сияние севера (Ухта, Республика Коми, свободный стиль 30Ж / 50М)
- 12-13 апреля – Югорский марафон (Ханты-Мансийск, ХМАО, классика 50 км (12 апреля), свободный стиль 5, 25, 50 км (13 апреля)
- 20 апреля – Байкальский марафон (Республика Бурятия, село Максимиха, свободный стиль 10, 20 км, 30Ж / 50М)
- 21 апреля – Авачинский марафон (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, свободный стиль 30, 60 км)
Остальные любительские старты 2024 года в беге, плавании, триатлоне и велогонках смотрите в нашем календаре стартов.
1 комментарий