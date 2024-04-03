Открылась регистрация на полумарафон «Лужники». Забег пройдет 18 августа

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18 августа в Москве пройдет полумарафон «Лужники» от Бегового сообщества. Участники будут соревноваться на дистанции 21,1 км. Принять участие в полумарафонской дистанции можно как сольно, так и в составе эстафеты. Также пройдет детский забег на дистанциях 400 и 800 м.

Полумарафон пройдет в один круг по набережным Москвы-реки: Кремлевской, Лужнецкой, Фрунзенской, Москворецкой, Пречистенской и другим. Участники будут бежать с видом на высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Кремль, Храм Христа Спасителя, здание Президиума РАН. Трасса забега – плоская.

Участникам можно заявиться в первый кластер, для этого необходимо предоставить квалификацию – прислать организаторам электронный протокол соревнования, прошедшего после 1 июля 2022 года. Мужчины должны бегать полумарафон быстрее 1:20:00, 10 км – до 0:39:00. Для женщин результат должен быть быстрее 1:25:00 на полумарафоне и до 0:41:30 на дистанции 10 км.

Стоимость сольного участия составляет 2500 рублей, эстафеты – 14 000 рублей. Для юношей и девушек до 21 года и мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет действует скидка 50%, стоимость слота составляет 1250 рублей. С 24 мая цены повышаются. 

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте организатора. Регистрация открыта до 23 июля включительно, но может закрыться раньше при достижении лимита участников. 

 

 

 

 

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