Результаты 26-го открытого лыжного марафона «Настоящий мужик», прошедшего 30 марта в Пермском крае

30 марта в городе Чусовой (Пермский край) прошел 26-й лыжный марафон «Настоящий мужик». Участникам были доступны дистанции 30 и 50 км. На марафонской дистанции традиционно соревновались только мужчины.

Трасса считается непростой, с затяжными подъемами в конце каждого круга (один круг – 10 км). Суммарный набор высоты на дистанции 50 км – 1134 м.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Дмитрий Баграшов – 2:10:07 Данил Григорьев – 2:10:08,8 Виталий Дьяконов – 2:10:12,4

30 км, мужчины

Алексей Швырев – 1:18:04,7 Игорь Оборин – 1:19:21,6 Антон Дрянков – 1:19:35,9

30 км, женщины

Вероника Лопатина – 1:24:40 Любовь Кудряшова – 1:26:31,9 Алена Кичигина – 1:29:11,2

Результаты всех участников можно посмотреть в социальной сети организаторов ВКонтакте.

Первый лыжный марафон «Настоящий мужик» состоялся в 1997 году, до финиша тогда добрались всего 9 человек. В этом году финишировал 271 лыжник.