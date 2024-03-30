Результаты 26-го открытого лыжного марафона «Настоящий мужик», прошедшего 30 марта в Пермском крае

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30 марта в городе Чусовой (Пермский край) прошел 26-й лыжный марафон «Настоящий мужик». Участникам были доступны дистанции 30 и 50 км. На марафонской дистанции традиционно соревновались только мужчины.

Трасса считается непростой, с затяжными подъемами в конце каждого круга (один круг – 10 км). Суммарный набор высоты на дистанции 50 км – 1134 м. 

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Дмитрий Баграшов – 2:10:07
  2. Данил Григорьев – 2:10:08,8
  3. Виталий Дьяконов – 2:10:12,4

30 км, мужчины

  1. Алексей Швырев – 1:18:04,7
  2. Игорь Оборин – 1:19:21,6
  3. Антон Дрянков – 1:19:35,9

30 км, женщины

  1. Вероника Лопатина – 1:24:40
  2. Любовь Кудряшова – 1:26:31,9
  3. Алена Кичигина – 1:29:11,2

Результаты всех участников можно посмотреть в социальной сети организаторов ВКонтакте.

Первый лыжный марафон «Настоящий мужик» состоялся в 1997 году, до финиша тогда добрались всего 9 человек. В этом году финишировал 271 лыжник.

 

 

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