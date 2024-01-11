Открылась регистрация на легкоатлетические соревнования в манеже «Скорость». Они пройдут в Москве 17-18 февраля

17-18 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве пройдут соревнования «Скорость». В них могут принять участие как профессионалы, так и любители. Участников ждут следующие дистанции:

17 февраля : 60 м, 600 м, 1000 м, эстафета 4х200 м

: 60 м, 600 м, 1000 м, эстафета 4х200 м 18 февраля: 300 м, 1 миля, эстафета 800-600-400-200 м

Для участников также проведут мастер-классы, где покажут, как правильно разминаться перед забегом на короткую или среднюю дистанцию, научат стартовать с колодок, а также объяснят правила поведения на дорожке. Участникам эстафеты расскажут, как правильно передавать эстафетную палочку и другие важные детали участия в командном забеге. Мастер-классы бесплатны и проводятся для бегунов, зарегистрированных на соревнования.

Регистрация на старт проходит онлайн на сайте «Бегового сообщества», организатора соревнований. Она продлится до до 23:59 12 февраля и может закрыться раньше, если все слоты будут раскуплены. Регистрационный взнос составляет 1200 рублей за участие в личном первенстве и 3000 рублей за участие в эстафете.