Открылась регистрация на заплыв в самом глубоком озере Башкирии. Старт X-WATERS Bannoye пройдет 27 июля в рамках большого спортивного фестиваля

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Заплыв X-WATERS Bannoye пройдет 27 июля в рамках фестиваля cпортивно-музыкального фестиваля ММК Wild Fest на озеро Банное в Башкирии. Дистанции заплыва – 1, 2, 4 и 9 км. Стартово-финишный городок заплыва базируется на пляже санатория «Юбилейный».

Участники заплывов на дистанции 1 и 9 км стартуют и финишируют на пляже санатория «Юбилейный». Участники дистанции 2 км стартуют с пляжа санатория Якты-Куль, а участники 4 км – с Коровьего пляжа. Финишируют эти дистанции также на пляже санатория «Юбилейный».

Озеро Банное (башкирское название – Яктыкуль, «светлое озеро») – самое глубокое озеро в Башкирии. Отсюда начинается Южноуральская тропа – самый крупный туристический объект на Южном Урале, в состав которой входит более 300 км промаркированных пеших маршрутов, объединенных в общий трек.

Также с 26 по 28 июля в рамках фестиваля ММК Wild Fest можно принять участие в трейловых забегах, велозаездах, ориентировании, гонках на SUP, послушать лекции и посетить мастер-классы, тренировки и музыкальные концерты.

Билет на фестиваль для участников заплыва входит в стоимость слота и дает право участия во всех мероприятиях фестиваля (лектории, мастер-классы, концерт, фитнес-зона), кроме спортивных соревнований, слот на которые нужно приобретать отдельно.

Зарегистрироваться на заплыв можно на сайте X-WATERS. Почитать о фестивале и зарегистрироваться на остальные дисциплины можно на сайте ММК Wild Fest.

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