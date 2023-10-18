Опубликован календарь заплывов X-WATERS на 2024 год. Есть новые старты

Организаторы заплывов на открытой воде X-WATERS опубликовали календарь стартов на следующий год. Среди них есть новые заплывы:

Moscow – 15-16 июня, загородный клуб «Романтик», г. Истра. Дистанции: 500 м, 1 км, 3х1 км, 2 км, 6 км;

– 15-16 июня, загородный клуб «Романтик», г. Истра. Дистанции: 500 м, 1 км, 3х1 км, 2 км, 6 км; Murom – 22 июня, р. Ока. Дистанции: 1 миля, 5 км, 10 км;

– 22 июня, р. Ока. Дистанции: 1 миля, 5 км, 10 км; Ufa – 30 июня р. Белая. Дистанции: 2 км, 3,5 км, 5 км, 5+5 км, 10 км, 20 км;

– 30 июня р. Белая. Дистанции: 2 км, 3,5 км, 5 км, 5+5 км, 10 км, 20 км; Seliger – 6-7 июля, оз. Селигер, г. Осташков. Дистанции: 500 м, 1 км, 1 миля, 2х1 км, 3 км, 5 км, 11 км;

– 6-7 июля, оз. Селигер, г. Осташков. Дистанции: 500 м, 1 км, 1 миля, 2х1 км, 3 км, 5 км, 11 км; Ural – 13-14 июля, оз. Тургояк, г. Миасс. Дистанции: 1 км, 1 миля, 5 км, 10 км, 21 км, 5+5 км, 3х1 км;

– 13-14 июля, оз. Тургояк, г. Миасс. Дистанции: 1 км, 1 миля, 5 км, 10 км, 21 км, 5+5 км, 3х1 км; Ugra – 19-20 июля, р. Иртыш, р. Обь, г. Ханты-Мансийск. Дистанции: 2 км, 10 км, 25 км;

– 19-20 июля, р. Иртыш, р. Обь, г. Ханты-Мансийск. Дистанции: 2 км, 10 км, 25 км; Volga – 26-27 июля, р. Волга, г. Нижний Новгород. Дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км;

– 26-27 июля, р. Волга, г. Нижний Новгород. Дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км; Samara – 14-18 августа, р. Волга, г. Самара. Дистанции: 181 км в формате соло, эстафета, дуэт;

– 14-18 августа, р. Волга, г. Самара. Дистанции: 181 км в формате соло, эстафета, дуэт; Ruza – 17 августа, санаторий «Русь». Дистанции: 1 км, 3х1 км, 3 км, 5 км.

На большинство стартов уже открыта регистрация. Подробности о заплывах X-WATERS Murom и X-WATERS Ruza появятся 27 октября. Тогда же откроется регистрация. Организаторы уточняют, что календарь еще может меняться – могут добавиться новые гонки.

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