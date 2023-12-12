Открылась регистрация на ecoFest Ruskeala 7.0. Заплыв, забеги, гонка на SUP пройдут 29 июня 2024

29 июня в горном парке Рускеала в седьмой раз пройдет фестиваль, на котором участники соревнуются в плавании, беге и гонках на сапах. В дни белых ночей можно будет принять участие в следующих дисциплинах и дистанциях:

заплыв в акватории Большого мраморного каньона – дистанции 750, 1500 и 3000 м;

ночной трейловый забег по территории горного парка и прилегающей территории – 5, 10, 21 и 31 км;

скандинавская ходьба – 5 и 10 км;

гонка на SUP-бордах на 750 м (один круг по акватории каньона).

До 31 декабря действует минимальная цена на слоты, потом она будет повышаться. Например, слоты на все дистанции забегов сейчас стоят 3500 рублей, а к лету цена вырастет до 5500 рублей.

Зарегистрироваться на старты можно на сайте организатора.

Послушать выпуск подкаста про летнюю Карелию: рассказываем о заплыве в каньоне и забегах, о скандинавской ходьбе, гонках на сапах, байдарочных и сап-походах, путешествиях по Ладожских шхерам и национальным паркам Карелии