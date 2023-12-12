Открылась регистрация на ecoFest Ruskeala 7.0. Заплыв, забеги, гонка на SUP пройдут 29 июня 2024

Теги плавание любительский спорт Скандинавская ходьба SUP серфинг Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

29 июня в горном парке Рускеала в седьмой раз пройдет фестиваль, на котором участники соревнуются в плавании, беге и гонках на сапах. В дни белых ночей можно будет принять участие в следующих дисциплинах и дистанциях:

  • заплыв в акватории Большого мраморного каньона – дистанции 750, 1500 и 3000 м;
  • ночной трейловый забег по территории горного парка и прилегающей территории – 5, 10, 21 и 31 км;
  • скандинавская ходьба – 5 и 10 км;
  • гонка на SUP-бордах на 750 м (один круг по акватории каньона).

До 31 декабря действует минимальная цена на слоты, потом она будет повышаться. Например, слоты на все дистанции забегов сейчас стоят 3500 рублей, а к лету цена вырастет до 5500 рублей.

Зарегистрироваться на старты можно на сайте организатора.

Послушать выпуск подкаста про летнюю Карелию: рассказываем о заплыве в каньоне и забегах, о скандинавской ходьбе, гонках на сапах, байдарочных и сап-походах, путешествиях по Ладожских шхерам и национальным паркам Карелии

Опубликовал Юля Пухкал

Читайте новости здоровье в любимой соцсети

    Материалы по теме

    Комментарии
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий