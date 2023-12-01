Московский марафон 2024 пройдёт 12-13 октября. Опубликован календарь забегов «Бегового сообщества» на 2024 год
Организаторы забегов «Беговое сообщество» представили календарь соревнований на сезон 2024. Ключевые изменения: перенос Московского полумарафона с середины мая на конец апреля и перенос Московского марафона с середины сентября на середину октября.
10-11 февраля 2024 — Студенческий кубок БС, II этап
17-18 февраля 2024 — соревнования «Скорость»
7 апреля 2024 – забег «Апрель»
7 апреля 2024 – Студенческий кубок БС, III этап
13 апреля 2024 – кросс «Быстрый пёс»
13 апреля 2024 – Студенческий кубок БС, IV этап
14 апреля 2024 – кросс «Лисья гора»
28-29 апреля 2024 – Московский полумарафон
25 мая 2024 – Студенческий кубок БС, V этап
26 мая 2024 – соревнования «Скорость» на стадионе
9 июня 2024 – Красочный забег
29 июня 2024 – марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
13 июля 2024 – Ночной забег
4 августа 2024 — СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге
18 августа 2024 – полумарафон «Лужники»
28 сентября 2024 – кросс «Быстрый пёс»
29 сентября 2024 – кросс «Лисья гора»
12-13 октября 2024 – Московский Марафон
27 октября 2024 – Крылатский трейл
16-17 ноября 2024 – Студенческий кубок БС 2024-2025, I этап
23-24 ноября 2024 – соревнования «Скорость»
Регистрация на марафон «Белые ночи» уже открыта, регистрация на некоторые другие забеги откроется в ближайшее время. Следить за открытием можно в соцсетях «Бегового сообщества». Календарь может дополняться.