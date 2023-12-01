Московский марафон 2024 пройдёт 12-13 октября. Опубликован календарь забегов «Бегового сообщества» на 2024 год

Теги Полумарафон Московский марафон любительский спорт Бег Марафон Календарь стартов Здоровье

Организаторы забегов «Беговое сообщество» представили календарь соревнований на сезон 2024. Ключевые изменения: перенос Московского полумарафона с середины мая на конец апреля и перенос Московского марафона с середины сентября на середину октября.

10-11 февраля 2024 — Студенческий кубок БС, II этап

17-18 февраля 2024 — соревнования «Скорость»

7 апреля 2024 – забег «Апрель»

7 апреля 2024 – Студенческий кубок БС, III этап 

13 апреля 2024 – кросс «Быстрый пёс»

13 апреля 2024 – Студенческий кубок БС, IV этап

14 апреля 2024 – кросс «Лисья гора»

28-29 апреля 2024 – Московский полумарафон 

25 мая 2024 – Студенческий кубок БС, V этап

26 мая 2024 – соревнования «Скорость» на стадионе

9 июня 2024 – Красочный забег

29 июня 2024 – марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге 

13 июля 2024 – Ночной забег 

4 августа 2024 — СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге

18 августа 2024 – полумарафон «Лужники»

28 сентября 2024 – кросс «Быстрый пёс»

29 сентября 2024 – кросс «Лисья гора» 

12-13 октября 2024 – Московский Марафон

27 октября 2024 – Крылатский трейл

16-17 ноября 2024 – Студенческий кубок БС 2024-2025, I этап

23-24 ноября 2024 – соревнования «Скорость»

Регистрация на марафон «Белые ночи» уже открыта, регистрация на некоторые другие забеги откроется в ближайшее время. Следить за открытием можно в соцсетях «Бегового сообщества». Календарь может дополняться.

Опубликовал Юля Пухкал

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