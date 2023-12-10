Результаты полумарафона «Бегущая Вологда» 2024

В Вологде в шестой раз прошел полумарафон «Бегущая Вологда». Трасса проходила по центру города, участники бежали четыре дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. Накануне для всех желающих организаторы провели бесплатную беговую экскурсию по городу.

Результаты победителей и призеров:

1 км, мужчины

1. Даниил Семенов – 0:03:50,9

2. Федор Никитин – 0:04:14,2

3. Павел Кудринский – 0:04:20,5

1 км, женщины

1. Дарья Белоусова – 0:04:02,2

2. Ева Прокофьева – 0:04:54,0

3. Анастасия Кознова – 0:04:57,9

5 км, мужчины

1. Илья Трушин – 0:18:01,9

2. Александр Котов – 0:18:45,9

3. Александр Дербенев – 0:19:26,1

5 км, женщины

1. Татьяна Вуколова – 0:20:29,1

2. Ирина Кудринская – 0:21:25,1

3. Ирина Елшина – 0:22:12,9

10 км, мужчины

1. Александр Кошелев – 0:35:01,2

2. Станислав Юхнович – 0:38:00,4

3. Леонид Емельянов – 0:38:44,8

10 км, женщины

1. Ольга Рогозина – 0:40:53,3

2. Ирина Онисова – 0:44:34,9

3. Светлана Цикова – 0:45:15,0

21,1 км, мужчины

1. Дмитрий Малафеев – 1:16:43,1

2. Роман Гусейнов – 1:17:00,0

3. Сергей Бочкарев – 1:18:11,0

21,1 км, женщины

1. Катя Сергеева – 1:32:16,9

2. Мария Меньшикова-Горская – 1:32:19,0

3. Светлана Рябикова – 1:33:22,1

Результаты всех участников можно найти на сайте O-time. Фотографии с забега появятся в группе VK и Telegram-канале забега.