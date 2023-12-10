Результаты полумарафона «Бегущая Вологда» 2024
В Вологде в шестой раз прошел полумарафон «Бегущая Вологда». Трасса проходила по центру города, участники бежали четыре дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. Накануне для всех желающих организаторы провели бесплатную беговую экскурсию по городу.
Результаты победителей и призеров:
1 км, мужчины
1. Даниил Семенов – 0:03:50,9
2. Федор Никитин – 0:04:14,2
3. Павел Кудринский – 0:04:20,5
1 км, женщины
1. Дарья Белоусова – 0:04:02,2
2. Ева Прокофьева – 0:04:54,0
3. Анастасия Кознова – 0:04:57,9
5 км, мужчины
1. Илья Трушин – 0:18:01,9
2. Александр Котов – 0:18:45,9
3. Александр Дербенев – 0:19:26,1
5 км, женщины
1. Татьяна Вуколова – 0:20:29,1
2. Ирина Кудринская – 0:21:25,1
3. Ирина Елшина – 0:22:12,9
10 км, мужчины
1. Александр Кошелев – 0:35:01,2
2. Станислав Юхнович – 0:38:00,4
3. Леонид Емельянов – 0:38:44,8
10 км, женщины
1. Ольга Рогозина – 0:40:53,3
2. Ирина Онисова – 0:44:34,9
3. Светлана Цикова – 0:45:15,0
21,1 км, мужчины
1. Дмитрий Малафеев – 1:16:43,1
2. Роман Гусейнов – 1:17:00,0
3. Сергей Бочкарев – 1:18:11,0
21,1 км, женщины
1. Катя Сергеева – 1:32:16,9
2. Мария Меньшикова-Горская – 1:32:19,0
3. Светлана Рябикова – 1:33:22,1
Результаты всех участников можно найти на сайте O-time. Фотографии с забега появятся в группе VK и Telegram-канале забега.