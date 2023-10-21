Результаты Эстафетного трейла RLTrail 2023
В субботу 21 октября в поселке Каннельярви Ленинградской области состоялся заключительный этап серии забегов в лесу от команды RLTrail – Эстафетный трейл.
Участники должны были по очереди пробежать два круга. Дистанции каждого круга составляли 3-4 км. Для юных атлетов были доступны старты на 500 м, 1 и 2 км.
Маршруты забегов прошли по сосновому лесу и рекультивированному карьеру.
Результаты победителей:
Мужчины
1. Ледников/Лукин – 54:54
2. Елизаров/Чегаровский – 56:12
3. Громов/Кузьмин – 58:26
Женщины
1. Батдалова/Анненкова – 1:07:51
2. Вишнякова/Заводова – 1:10:02
3. Черкасская/Говорухина – 1:11:21
Смешанные
1. Годлевская/Годлевский – 1:00:34
2. Безменов/Олейник – 1:04:03
3. Смирнова/Рысак – 1:04:33
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забега появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.
Комментарии