Результаты Эстафетного трейла RLTrail 2023

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В субботу 21 октября в поселке Каннельярви Ленинградской области состоялся заключительный этап серии забегов в лесу от команды RLTrail – Эстафетный трейл. 

Участники должны были по очереди пробежать два круга. Дистанции каждого круга составляли 3-4 км. Для юных атлетов были доступны старты на 500 м, 1 и 2 км. 

Маршруты забегов прошли по сосновому лесу и рекультивированному карьеру. 

Результаты победителей:

Мужчины

1. Ледников/Лукин – 54:54

2. Елизаров/Чегаровский – 56:12

3. Громов/Кузьмин – 58:26

Женщины

1. Батдалова/Анненкова – 1:07:51

2. Вишнякова/Заводова – 1:10:02

3. Черкасская/Говорухина – 1:11:21

Смешанные

1. Годлевская/Годлевский – 1:00:34

2. Безменов/Олейник – 1:04:03

3. Смирнова/Рысак – 1:04:33

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забега появятся позже на странице организаторов ВКонтакте

 

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