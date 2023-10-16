TIMERMAN завершили беговой сезон забегом «Аммоний Менделеевский кросс»

15 октября в химической столице Татарстана – городе Менделеевске – прошел забег по пересеченной местности «Аммоний Менделеевский кросс». В рамках кросса состоялись детские старты TIMERKIDS и забеги на «взрослых» дистанциях на 3, 10 и 20 км. Участники стартов К10 и К20 стартовали одновременно.

Для всех атлетов дистанции К20 была доступна полевая кухня, где можно было подкрепиться эчпочмаком и согреться горячим чаем. Также спортсмены могли попариться в выездной бане, которая располагалась на территории стартового городка.

Абсолютным победителем К20 среди мужчин стал Владимир Лекомцев с результатом 1:15:17. Второе место занял Константин Сутулов с результатом 1:17:20, третье – Игорь Головин, его время 1:19:01.

Среди женщин абсолютную победу на дистанции К20 одержала Людмила Майкова, ее время 1:34:28. Второе место заняла Нубар Гиносян с результатом 1:36:13. Третье место у Ольги Артемьевой, время – 1:41:34.

На дистанции К10 абсолютным победителем стал Алексей Зубков, его время – 37:45. Среди женщин на этой же дистанции победила Гульназ Галямиева с результатом 47:50.

«Аммоний Менделеевский кросс» стал завершающим мероприятием серии TIMERMAN в этом сезоне. Регистрация на новые старты откроется в ближайшее время.

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