TIMERMAN завершили беговой сезон забегом «Аммоний Менделеевский кросс»

Теги Бег любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

15 октября в химической столице Татарстана – городе Менделеевске – прошел забег по пересеченной местности «Аммоний Менделеевский кросс». В рамках кросса состоялись детские старты TIMERKIDS и забеги на «взрослых» дистанциях на 3, 10 и 20 км. Участники стартов К10 и К20 стартовали одновременно. 

Для всех атлетов дистанции К20 была доступна полевая кухня, где можно было подкрепиться эчпочмаком и согреться горячим чаем. Также спортсмены могли попариться в выездной бане, которая располагалась на территории стартового городка.  

Абсолютным победителем К20 среди мужчин стал Владимир Лекомцев с результатом 1:15:17. Второе место занял Константин Сутулов с результатом 1:17:20, третье – Игорь Головин, его время 1:19:01.  

Среди женщин абсолютную победу на дистанции К20 одержала Людмила Майкова, ее время 1:34:28. Второе место заняла Нубар Гиносян с результатом 1:36:13. Третье место у Ольги Артемьевой, время – 1:41:34.  

На дистанции К10 абсолютным победителем стал Алексей Зубков, его время – 37:45. Среди женщин на этой же дистанции победила Гульназ Галямиева с результатом 47:50.  

«Аммоний Менделеевский кросс» стал завершающим мероприятием серии TIMERMAN в этом сезоне. Регистрация на новые старты откроется в ближайшее время.

Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале и на официальном сайте.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий