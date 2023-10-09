IRONSTAR анонсировали новую гонку на 2024 год. Спортивный фестиваль пройдет в Тюмени 15-16 июня, регистрация уже открыта

Теги плавание велошоссе Бег Ironstar Triathlon Russia любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

Организаторы крупнейших триатлонных соревнований IRONSTAR анонсировали новую гонку в календарном сезоне 2024. Фестиваль спорта впервые пройдет в Тюмени 15-16 июня. 

Для участия доступны триатлон на дистанциях 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег) и OLYMPIC (1,5 км плавание, 38 км велогонка, 10,5 км бег), заплывы SWIMSTAR ONE MILE, женский забег IRONLADY на 5 км и детские старты STARKIDS. 

Велоэтап пройдет по федеральной трассе, плавательный этап – по реке Тура, а забеги пройдут по городской набережной.

Регистрация на фестиваль открыта на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале

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